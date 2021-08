In der 4. Runde der Admiral 2. Liga empfing der Tabellenzehnte Floridsdorfer AC den Tabellenführer Austria Lustenau. Die Vorarlberger, die bis dato noch ohne Punktverlust blieben wollten natürlich ihren Erfolgslauf auch beim FAC fortführen. Jedoch waren die Hausherren heute zu stark für den Leader und sorgten für eine Überraschung. Die Wiener fügten dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage zu und gewannen am Ende mit 3:1.

Am Ende jubelte der FAC: Die Elf von Mitja Mörec feierte einen 3:1 Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Lustenau

Marcel Monsberger benötigte nur drei Minuten für seinen Doppelpack

Die erste Möglichkeit in dieser Begegnung verzeichneten die Gäste aus Vorarlberg: Fabian Gmeiner brachte eine Flanke in den Sechzehner - am zweiten Pfosten lauert Wallace dos Santos - er jagte den Ball jedoch in den Himmel. Doch das Blatt wendete sich unmittelbar danach. In der 7. Minute schnappte sich Marcel Monsberger nach einem Eckball das Leder am Elferpunkt und netzte unbedrängt zur 1:0 Führung ein. Nur drei Minuten später kam es wiederum zur selben Situation - ein Eckball von der rechten Seite - Marcel Monsberger stand goldrichtig und erhöhte auf 2:0. Trotz des Rückstandes wurden die Gäste jetzt immer stärker - Wallace dos Santos und Michael Cheukoua blieben aber bei ihren Chancen ohne Erfolg. Kurz vor dem Halbzeitpfiff überlistete Marcel Monsberger die hochstehende Lustenauer Abwehr mit einem Pass in die Tiefe - Anthony Schmid machte sich auf die Reise und schlenzte nach einem Übersteiger den Ball ins lange Eck. Mit dem 3:0 ging es dann in die Pause.

Wallace Menezes dos Santos wurde wegen eines Ellbogenchecks vorzeitig unter die Dusche geschickt

In der zweiten Spielhälfte flachte die Partie etwas ab. Lustenau war zwar sehr bemüht das Ruder noch herumzureissen, die Gastgeber standen hinten sehr kompakt und ließen nur wenig Möglichkeiten zu. Ein Weitschuss von Muhammed Saracevic, der über das Gehäuse segelte, war die einzige Ausbeute in dieser Spielphase. Doch dann passierte dennoch noch was am FAC-Platz: In der 70. Minute verirrte sich Linksverteidiger Hakim Genouche in den Wiener Strafraum und wurde dort regelwidrig gelegt. Den daraus resultierenden Elfmeter verwertete Muhammed Saracevic und verkürzte somit auf 1:3. In Minute 80 stellte sich der Brasilianer Wallace dos Santos selbst in den Fokus. Nach einem Ellbogencheck musste ihn Schiedsrichter René Eisner vom Platz verweisen und die Gäste konnten die Begegnung ab diesem Zeitpunkt nur mehr zu zehnt weiterspielen. In der 88. Minute vergab Martin Rasner noch eine Großchance aufs 4:1 - so endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 3:1 Heimerfolg für den Floridsdorfer AC.

FAC WIEN - AUSTRIA LUSTENAU 3:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (7. Monsberger), 2:0 (10. Monsberger), 3:0 (45. Schmid), 3:1 (71. Saracevic E.)

FAC-Platz; EIsner - Bauernfeind - Katholnig

Startaufstellungen:

FAC Wien: Lukas Gütlbauer - Patrick Puchegger, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic, Jan Gassmann, Daniel Rechberger - Marco Krainz (K), Martin Rasner, Slobodan Mihajlovic - Anthony Schmid, Marcel Michael Monsberger

Austria Lustenau: Domenik Schierl - Tobias Berger, Jean Hugonet, Fabian Gmeiner, Dragan Marceta - Cem Türkmen, Muhammed Cham Saracevic, Wallace Menezes dos Santos, Pius Grabher (K) - Michael Cheukoua, Jan Stefanon

