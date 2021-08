In der Admiral 2. Liga duellierten sich in der 4. Runde der SV LIcht Loidl Lafnitz mit dem FC Blau Weiss Linz. Nach der Nullnummer in der letzten Runde gegen Wacker Innsbruck wollten die Oststeirer vor eigenem Publikum den Dreier holen. Aber auch die Oberösterreicher hatten einen Sieg angepeilt - die Besucher durften also eine spannende Begegnung erwarten. Im ersten Durchgang ging es Schlag auf Schlag - nach einer schnellen Führung der Gastgeber, glichen die Gäste aus - die erneute Führung folgte prompt. Danach ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und freuten sich über einen 3:1 Heimsieg.

Daniel Gremsl besorgte nach 15 Minuten das 1:0 für den SV Licht Loidl Lafnitz

Bereits nach einer Viertelstunde gelang es den Heimischen durch Daniel Gremsl in Führung zu gehen. Jetzt ging es Schlag auf Schlag - nahezu jede Tormöglichkeit führte zu einem Treffer. Stefano Surdanovic nahm einen Pass durch die Mitte auf und traf in der 31. Minute zum 1:1 Ausgleich. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten - Stefan Gölles stellte in Minute 34 auf 2:1 - ein feines Tor des 29jährigen Verteidigers. Die Heimelf verwaltete den Vorsprung nun gut und brachte ihn auch ihn die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang ließen die Gastgeber nichts mehr zu und siegten am Ende verdient mit 3:1

In den ersten 25 Minuten der zweiten Hälfte begnügten sich die Gastgeber damit den Vorsprung zu halten. Die Oberösterreicher hatten aber auch kein adäquates Mittel parat um irgendwelche Akzente zu setzen. Die Defensive der Lafnitzer stand einfach zu kompakt und sicher. Aber auch nach vorne lief es bei den Steirern nicht so schlecht - in der 68. Minute erhöhte Sebastian Feyrer auf 3:1 - dem Tor war eine präzise Flanke vorausgegangen. Jetzt war der Fisch in Lafnitz geputzt - ohne weitere Mühe brachten die Hausherren das Ergebnis über die volle Distanz und feierten gemeinsam mit ihren Fans den Heimsieg.

SV LICHT LOIDL LAFNITZ - BLAU WEISS LINZ 3:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (15. Gremsl), 1:1 (31. Surdanovic), 2:1 (34. Gölles), 3:1 (68. Feyrer)

Fussballarena Lafnitz; Jäger - Riedel - Sabanovic

Aufstellungen:

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Daniel Gremsl, Philipp Wendler (72. Hernaus), Manuel Pfeifer, Mario Kröpfl, Sebastian Feyrer, Stefan Gölles, Philipp Siegl, Lukas Fadinger, Christian Lichtenberger (63. Schriebl)

BW Linz: Nicolas Schmid - Fabio Strauss, Danilo Mitrovic, Manuel Maranda - Tobias Koch, Simon Pirkl, Michael Brandner (K), Julian Peter Gölles - Philipp Malicsek (64. Kostic.), Matthias Seidl (77. Fetahu), Stefano Surdanovic

Stimmen zum Spiel:

Phillip Semlic, Trainer Lafnitz:

"Das war heute ein hochintensives Match. Wir haben dem schnellen Spiel mit hohen Bällen des Gegners gut entgegengewirkt. Die Jungs haben den Matchplan heute hervorragend eingehalten und verdient gewonnen!"

by ReD

Foto: GEPA/Admiral

Hier gehts zum Liveticker...