Am 4. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der FC Mohren Dornbirn 1913 auf die Young Violets Austria Wien. Und dabei deutete vieles darauf hin, dass die Vorarlberger im vierten Spiel die ebensovielte Niederlage ausfassen. Aber da wurde die Rechnung ohne Tormacher Katnik gemacht. Nach einer Stunde eingewechselt, gelang es ihm in der letzten Minute den ersten Dornbirner festzuhalten. Die "Violetten" waren geknickt, war der Auswärtsdreier doch zum Greifen nahe.

(Die Partie Dornbirn gegen die Young Violets war von der ersten Minute an hart umkämpft)

Wenig Regsamkeit in der ersten Hälfte

Die Vorzeichen bei dieser Begegnung sprechen klipp und klar für die "Jungveilchen", die immer noch unbesiegt dastehen. Bei den Vorarlbergern hingegen ist ordentlich Sand im Getriebe. Drei Niederlagen bei 3:13-Toren, sprechen eine deutliche Sprache. Vom Start weg entwickelt sich eine Begegnung, die vollauf auf Augenhöhe abläuft. Aber was Tormöglichkeiten anbelangt geht man beiderseits vorerst sehr sparsam um damit. Spielerische Vorteile verbucht zwar die Suchard-Truppe. Aber in letzter Instanz mangelt es am finalen Pass. Was auch damit zu tun hat, dass der Nachzügler in der Defensive nichts anbrennen lässt. Demzufolge geht es dann auch wenig überraschend mit dem 0:0-Unentschieden in die Halbzeitpause.

Katnik-Tor sichert ersten Dornbirn-Punkt

Der zweite Durchgang geht dann wesentlich abwechslungsreicher vonstatten. Auch mehr Torchancen stehen jetzt zur Freude der 750 Zuseher auf der Tagesordnung. In der 54. Minute klingelt es erstmalig. Hahn glänzt dabei mit einem Zuspiel aus dem Halbfeld, Csaba Mester behält daraufhin die Übersicht und markiert das 0:1. Was die Gäste dann dazu motiviert, nichts mehr zuzulassen. Die Rechnung ist eine einfache: Kassiert man kein Gegentor mehr, darf man mit drei Punkten die weite Heimreise antreten. Es spricht auch alles für einen knappen Sieg. Aber in der 90. Minute trifft die Violets doch noch das Damoklesschwert. Stefan Lauf bedient Lukas Katnik. Zwei frisch gebrachte Spieler sorgen für den 1:1-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Dornbirn am Samstag, 21. August um 14:30 Uhr in Horn. Die Young Violets besitzen schon am Tag davor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Liefering.

FC DORNBIRN - YOUNG VIOLETS 1:1 (0:0)

Birkenwise, 750 Zuseher, SR: Emil Ristoskov (K)

FC Dornbirn: Bundschuh, Prirsch (61. Katnik), Kircher, Santin, Joppi (81. Krizic), Omerovic, Bauernfeind, Wächter (67. Friedrich), Gurschler, Nagler, Kasai (61. Lauf)

Young Violets: Helac, Gintsberger (63. Smrcka), Meisl, Martschinko (89. El Sheiwi), Schifferl, Wustinger, Braunöder, Hahn (63. Feiertag), Fischerauer, Pross (89. Vucic), Mester (81. Jordania)

Torfolge: 0:1 (54. Mester), 1:1 (90. Katnik)

Gelbe Karten: Katnik bzw. Feiertag

stärkste Spieler: Santin, Bauernfeind bzw. Braunöder, Fischerauer

Stimme zum Spiel:

Eric Orie, Trainer Dornbirn:

"Die Mannschaft hat heute nach der Niederlagenserie Standhaftigkeit bewiesen. Der eine Punkt ist sehr wichtig für uns, darauf lässt es sich aufbauen."

