Der spusu SKN St. Pölten ist auf der Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld fündig geworden: Karim Conte wird ab sofort das Dress der Wölfe überstreifen. Der 21-jährige Guineer, der in den vergangenen beiden Saisonen beim FC Wacker Innsbruck unter Vertrag stand (60 Spiele, 2 Vorlagen) und nun bereits seit einigen Wochen am Mannschaftstraining des spusu SKN teilgenommen hat, unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler ist somit bis zum Ende der Saison 2022/2023 Teil der Mannschaft.

Cheftrainer Stephan Helm: „Es freut mich sehr, dass wir Karim noch unter Vertrag nehmen konnten. Er hat in den letzten Wochen im Training eine gute Figur gemacht und sich bereits bestens in die Mannschaft integriert. Mit seiner Dynamik, Ballsicherheit und Zweikampfstärke bringt er zudem jene Attribute auf den Platz, die wir von einem Spieler auf seiner Position sehen wollen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass er in den kommenden Wochen und Monaten eine wichtige Rolle innerhalb des Teams einnehmen kann.“

Text & Photoquelle: SKN St. Pölten

by: Ligaportal/Roo