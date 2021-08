Der SV Horn hat in den ersten Runden der neuen Saison eher ein wenig überrascht: Nachdem die Truppe von Trainer Rolf Landerl in der Vorsaison eher in den unteren Tabellenregionen zu finden war und auch im diesjährigen Cupbewerb in der ersten Runde am Zweitrundengegner der Wölfe - dem SC Schwaz - scheiterte, hat sich die Mannschaft nun stabilisiert. Nach drei Runden steht man ungeschlagen mit fünf Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Auch statistisch gesehen waren die NÖ-Derbys mit den Hornern zumeist ausgeglichen: Sechs Siegen der Wölfe stehen zwei Remis und sechs Niederlagen gegenüber.

Stimme zum Spiel:

Cheftrainer Stephan Helm: „Die zweite Hälfte in Linz hat mir bereits sehr gut gefallen. Diesen Schwung wollen wir auch ins Derby gegen den SV Horn mitnehmen und die Leistung auch in ein entsprechend positives Ergebnis umzumünzen. Wir wollen von Beginn an das Heft in die Hand nehmen und zeigen was in der Mannschaft steckt. Wenn uns das gelingt, bin ich davon überzeugt, dass wir ein gutes Resultat erzielen werden.“

Textquelle: SKN St. Pölten

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo