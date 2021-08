Das Niederösterreich-Derby in der Admiral 2. Liga zwischen dem spusu SKN St. Pölten und dem SV Horn ging in Wiener Neustadt über die Bühne. Die Gäste aus Horn ließen von Anfang an nichts anbrennen und gingen rasch mit 0:1 in Führung. Nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen die Gäste unmittelbar nach Wiederbeginn des zweiten Durchgangs abermals in Front. Am Ende holte sich der SV Horn die drei Punkte - St. Pölten muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Der SV Horn jubelte über einen 3:1 Auswärtserfolg gegen St. Pölten und bleibt die Nr. 1 in Niederösterreich

Pascal Macher verwertete ein Zuspiel von Burak Yilmaz zur 0:1 Führung für den SV Horn

Bereits nach zwölf Minuten gingen die Gäste mit 0:1 in Führung. Nach einem Angriff über links flankte Burak Yilmaz in die Box und Pascal Macher verwertete dieses Zuspiel am Elfmeterpunkt durch einen technisch feinen Abschluss mit links. Der frühe Treffer tat der Begegnung gut - das Spiel lief Hin und Her - beide Teams kamen zu einigen Tormöglichkeiten, wobei den Gastgebern im Abschluss die letzte Konsequenz fehlte. Kurz vor Ende der ersten Hälfte hätte Horn den Sack verfrüht zumachen können. Pascal Macher machte den Ball im 16er fest stoppte sich den Ball mit der Brust und legte ihn auf Burak Yilmaz ab - er traf das Leder aber nicht richtig und Lino Kasten hatte keine Mühe denselben aufzunehmen. In der 42. Minute kam es zu einer kuriosen Szene - Yunsang Hong wurde im Sechzehner angespielt und durch eine Grätsche zu Fall gebracht. Der mitgelaufene Alar schob den Ball ein, doch Schiedsrichter Weinberger zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Diesen Strafstoß verwertete Deni Alar und somit ging es mit 1:1 in die Pause.

Nach dem 1:2 Rückstand fanden die Hausherren zu spät wieder ins Spiel

Es dauerte nur sieben Minuten in Hälfte Zwei bis die Gäste wiederum in Führung gehen konnten. Jürgen Bauer spielte sich mit einem tollen Trick auf der rechten Seite frei und servierte den Ball auf Marco Toro. Der Spanier fackelte nicht lange und drückte die Kugel zum 1:2 über die Linie (52.). Die Gastgeber wirkten nun ein wenig schockiert und kamen erst wieder in der 65. Minute in die Nähe der Horner Box: Die Mini-Chance von Ulysses Llanez brachte aber nichts ein. Den nächsten Torversuch startete Deni Alar in Minute 67 - sein Schuss aus spitzem Winkel landete aber über den Wolken. St. Pölten gab sich noch nicht auf - drängte auf den Ausgleichstreffer - aber auch der Weitschuss von Lianez ging neben das Tor. Der US-Amerikaner war überhaupt sehr bemüht und versuchte immer wieder sein Team anzutreiben. In der 83. Minute roch es abermals nach dem Ausgleich - Bernd Gschweidl nagelte einen Schuss aus sechs Metern Distanz über das Gehäuse. Die Gäste machten es besser: Mohamed Camara schickte Izaiah Jennings in die Tiefe und der US-Boy besorgt mit einem flachen Schuss ins lange Eck den 1:3 Endstand.

SKN ST. PÖLTEN - SV HORN 1:3 (1:1)

Torfolge: 0:1 (11. Macher), 1:1 (45+3 Alar E.), 1:2 (52. Toro), 1:3 (89. Jennings)

Wiener Neustadt; 100; Weinberger - Pichler - Kühr

Aufstellung:

SKN St. Pölten: Lino Kasten - Christian Ramsebner (K), Michael Lang (42. Keiblinger), Julian Tomka - Abdoul Karim Conte, Christoph Halper (59. Halper), George Davies, Thomas Andreas Salamon (59. Barlov) - Bernd Gschweidl, Deni Alar, Yunsang Hong (75. Tanzmayr)

Horn SV: Fabian Ehmann - Julian Klar, Paul Gobara, Jürgen Bauer - Alexander Briedl, Sergio Marakis, Marcel Schelle (63. Cosgun), Burak Yilmaz (71. Jennings), Pascal Macher (77. Eichberger), Andree Neumayer (K) - Marco Siverio Toro (77. Camara)

Stimmen zum Spiel:

Foto: Harald Dostal

