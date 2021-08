Am 5. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der SK Vorwärts Steyr auf den FC Juniors OÖ. Und dabei kam es zu einer sehr schwungvollen und abwechslungsreichen Begegnung, der nur die Tore fehlten. Möglichkeiten dafür waren vorhanden. Zuerst war es Steyr, dann im Finish der Partie, die Gäste, die eigentlich zumindest einen Treffer hätten erzielen müssen. So blieb es beim 0:0, ein Punkt mit dem Coach Daniel Madlener bei seinem Debüt, wohl nur bedingt zufrieden sein wird. Aber er befindet sich in bester Gesellschaft, Bundesligaabsteiger St. Pölten hält nach fünf Spielen ebenso erst, bei einem Punkt.

(Er kam, sah und Steyr punktet! Bei seinem Debüt auf der Trainerbank gelingt es "Jahrhundertspieler" Daniel Madlener einen Zähler zu verbuchen)

Steyr verzeichnet Chancenplus

Nach vier Niederlagen am Stück hat es sich Neo-Trainer Madlener vorgenommen, bei seinem Debüt, die ersten Punkte für Steyr gutzuschreiben. Die Frage die sich dabei stellt ist, wie weit da die Juniors OÖ mitspielen. Der Gastgeber geht sehr engagiert an die Sache heran. Da ist ein deutliches Bemühen vernehmbar, endlich die Null wegzubringen. In der 17. Minute gelingt den Hirczy-Schützlingen beinahe die Führung. Aber Steyr-Keeper Turner kann bei einer Weixelbraun-Möglichkeit erfolgreich eingreifen. Das OÖ-Derby wogt hin und her. Im Gegenstoß setzt Martic einen Schuss nur knapp über das Tor. Dann sind wieder die Gäste an der Reihe. Defender Dombaxi kann gegen Weixelbraun in höchster Not retten. Die Begegnung hält was sie im Vorfeld versprochen hat. Für beide Seiten ist ein Remis keine Option, ein Dreipunkter soll her. Im Finish der ersten Hälfte erhöht dann Steyr noch einmal die Schlagzahl - Halbzeitstand aber 0:0.

(Packende Strafraumszenen wie diese gab es beim OÖ-Derby vor 1420 Zusehern zur Genüge)

Juniors OÖ mit dem Alutreffer

Die Hausherren haben im ersten Abschnitt einen sehr gefälligen Angriffs-Fußball präsentiert. Das Manko dabei war, dass das Spielgerät den Weg über die Torlinie nicht finden wollte. Was gelingt nun im zweiten Durchgang? Der Platzherr ist auch nach Wiederbeginn sehr präsent im Spiel. Da scheint auf die Gäste Schwerarbeit zu warten, will man zumindest einen Zähler verbuchen. Die "LASK-Filiale" wirft alles in die Waagschale, um dieses Derby unbeschadet zu überstehen. Als das Spiel in Richtung letztes Drittel einbiegt, agieren auch die Gäste wieder aktiver. 74. Minute: Einen Sulejmanovic-Schuss wehrt Torhüter Turner kurz ab. Den Abpraller setzt Griger dann an die Stange. Das war sie, die Topchance auf das 0:1. Auch in der Schlussviertelstunde kann man sich dann da wie dort schadlos halten - Spielendstand: 0:0. In der nächsten Runde gastiert Steyr am Freitag, 27. August um 20:25 Uhr beim GAK. Die Juniors OÖ treffen bereits um 18:30 Uhr zuhause auf Blau-Weiß Linz.

SK VORWÄRTS STEYR - FC JUNIORS OÖ 0:0

Kammerhofer-Arena, 1.420 Zuseher, SR: Dieter Muckenhammer (OÖ)

Vorwärts Steyr: Turner, Pasic, Sarcevic (66. Lageder), Sahanek, Prada, Dombaxi, Martic, Gonzalez Paz, Fischer, Filip (66. D. Bilic), Ablinger (70. Cirkovic/84. Maric)

Juniors OÖ: Polster, Philipsky (46. Kerkez), Würdinger, Wallquist, Valencia (57. Sulzner), Haas, Oh (81. Kapsamer), Sulejmanovic, Weixelbraun (80. Mandl), Griger, Michlmayr (57. Plojer)

Gelbe Karten: Sahanek, Dombaxi bzw. Weixelbraun, Philipsky, Kerkez

stärkste Spieler: Pasic, Dombaxi bzw. Würdinger, Sulejmanovic

Stimme zum Spiel:

Stefan Hirczy, Trainer Juniors OÖ:

“Es war heute der erwartet schwere Kampf. In der ersten Hälfte haben wir den Charakter vom Spiel nicht angenommen. Nach der Pause waren wir mit dem Stangentreffer von Adam dem Sieg zwar näher, trotzdem hat es heute nicht für einen vollen Erfolg gereicht. Für uns dennoch ein Punkt den wir mit nach Pasching nehmen.”

Photocredit: Harald Dostal

by: Ligaportal/Roo