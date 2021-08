Der FC Blau-Weiß Linz ist nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Linzer feierten in der 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Rapid II. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Michael Brandner per Elfmeter. Die jungen Rapidler sind nunmehr seit drei Partien ohne Sieg.

Kurz vor der Pause erzielt Kapitän Brandner den einzigen Treffer des Spiels

In einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte, in der die Gäste aus Wien etwas mehr Ballbesitz hatten, fanden beide Teams kaum gute Torchancen vor. Während Matthias Seidl in der 23. Minute haarscharf an der linken Stange vorbeischoss, verfehlte Dragoljub Savic auf der anderen Seite ebenso knapp die rechte Stange (30.). Das war es auch schon, was die Torchancen in der ersten Halbzeit betraf.

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es im Hofmann Personal Stadion doch noch interessant, als Querfeld den durchgebrochenen Surdanovic im Strafraum gelegt hatte. Referee Felix Ouschan entschied zu Recht auf Elfmeter, den Kapitän Michael Brandner souverän verwandelte - 1:0 (45.+1). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Die Linzer hatten das Spielgeschehen nach dem Seitenwechsel im Griff und waren um die Vorentscheidung bemüht: Matthias Seidl zog nach einem Einwurf vom linken Sechzehnereck ab und drehte den Ball nur knapp über die Latte (59.). Kurz darauf trat Stefano Surdanovic in Erscheinung, setzte einen Volley aber knapp daneben (62.).

Drei Minuten später fand Surdanovic die nächste Topchance vor, doch sein Abschluss ging neben das lange Eck (65.). In der 77. Minute hatten die Wiener wohl Glück, dass Ouschan ein potentielles Elferfoul von Dijakovic an Surdanovic nicht gesehen hatte. Kurz darauf ließ Seidl den Matchball liegen, ehe die Hütteldorfer zu einer Schlussoffensive ansetzten. In der 86. Minute verhinderte Schmid mit einer Glanzparade einen Treffer von Tobias Hedl.

2. Liga, 5. Runde

FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid II 1:0 (1:0)

Hofmann Personal Stadion, Linz; SR F. Ouschan

Live-Ticker Blau-Weiß Linz gegen Rapid II

Tor: Brandner (45.+1/Elfmeter)

Startelf BW Linz: Schmid; Mitrovic, Janeczek, Gölles, Maranda, Koch, Brandner, Kostic, Seidl, Borsos, Surdanovic

Startelf Rapid II: N. Hedl; Eggenfellner, Dijakovic, Moormann, Querfeld, Bosnjak, Wunsch, Oswald, Kanuric, Savic, T. Hedl

Gelbe Karten: Hedl, Kanuric, Querfeld, Oswald

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA/ADMIRAL