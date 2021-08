Der Floridsdorfer AC traf am Freitagabend im fünften Runde der 2. Liga auf den SKN St. Pölten. Die Gastgeber gingen als Favorit in die Partie und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit 2:0 für die Gastgeber, die über weite Strecken in Überzahl spielen durften, weil St. Pölten in der ersten Halbzeit eine Rote Karte kassierte.

Führung und Ausschluss

Das beginnt mit stärkeren St. Pöltnern, die die Gastgeber mit ihrer Spielweise überraschen. Anstatt des 1:0 für die Gäste führen aber die Floridsdorfer in der 20. Minute mit 1:0. Daniel Rechberger trifft zur Führung. Kurz darauf der negative Höhepunkt der ersten Halbzeit. Christian Ramsebner sieht Rot und muss vom PLatz. Damit sind die St. Pöltner einen Mann weniger und müssen das Spiel in Unterzahl bestreiten. Die erste Halbzeit ist insgesamt sehr zerfahren. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Entscheidung in Schlussphase

Die zweite Halbzeit gehört den Floridsdorfern, die das Überzahlspiel ausnutzen. Man hat jetzt ordentlich Raum und gibt Gas. St. Pölten steht hinten aber sehr gut und lässt wenig bis nichts zu. Selbst kommen die Gäste nicht zu Tormöglichkeiten, wodurch es beim 1:0 bleibt. Erst in der Schlussphase riskieren die Gäste immer mehr und ein Konter entscheidet das Spiel. Aus einem Konter entsteht ein Elfer, den Schmidt zum 2:0 versenkt. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Fotos: Josef Parak