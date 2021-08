Auf der Speisekarte der 5. Runde in der Admiral 2. Liga stand am heutigen Samstag die Begegnung zwischen dem SV Horn und dem FC Mohren Dornbirn 1913. Geschmeckt hat es bei dieser Begegnung der Heimmannschaft besser - sie gewannen schlussendlich mit 3:1. Dies war vorallem dem Auftritt im zweiten Durchgang zu verdanken, in dem alle Treffer fielen.

Die erste Halbzeit endete noch torlos - im zweiten Durchgang ging dann die Post ab

Gleich vom Start weg zeigte Horn wer der Herr im Haus ist und gab den Ton an. Oftmals mit Angriffsaufbau über die Seiten war Horn immer wieder brandgefährlich vor dem Tor anzutreffen. Marco Siverio Toro die Führung zweimal auf dem Fuss - er vermochte es aber nicht den Ball ins Tor zu befördern. Die Gäste versteckten sich aber nicht- kamen auch zu Möglichkeiten - die beste hatte Lukas Katnik kurz vor Halbzeitende. Nach einer schönen Flanke kam er am Elfmeterpunkt freistehend zum Schuss - er traf das Tor aber nicht. Mit dem 0:0 beendete Schiedsrichter Fröhlacher die sehr ansprechende und durchaus sehenswerte erste Halbzeit.

Deniszan Cosgun war der beste Mann am Platz und erzielte einen Doppelpack

Nach dem torlosen ersten Durchgang hatte es der zweite dann aber in sich. In der 56. Minute eröffnete Denizcan Cosgun den Torreigen und stellte die 1:0 Führung für den SV Horn her. Doch damit hatte er noch nicht genug - in der 72. Minute krönte er seine herausragende Leistung mit dem Treffer zum 2:0. Nur fünf Minuten später kamen die Gäste noch einmal auf und verkürzten auf 1:2. Anes Omerovic versenkte einen Freistoß aus 25 Metern in den Maschen. In Minute 82 zeigte sich noch einmal bei dieser Begegnung die Qualität der Horner Offensive: Nach einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld setzte sich Cosgun ganz stark durch und setzte einen Schuss ab - Julian Klar fälschte ihn ab - und Lucas Bundschuh im Kasten der Dornbirner war wiederum geschlagen. Der 3:1 Endstand ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass der SV Horn nun bereits den dritten Sieg in Serie feiern konnte.

SV HORN - FC MOHREN DORNBIRN 3:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 und 2:0 (56., 72. Cosgun), 2:1 (72. Omerovic), 3:1 (82. Klar)

Sparkasse Horn Arena; Fröhlacher - Witschnigg - Trampusch

Aufstellungen:

Horn SV: Fabian Ehmann - Julian Klar, Paul Gobara (79. Breit), Jürgen Bauer - Alexander Briedl, Sergio Marakis, Marcel Schelle, Burak Yilmaz (66. Camara), Andree Neumayer (K) - Marco Siverio Toro (66. Jennings), Denizcan Cosgun

Dornbirn: Lucas Bundschuh, Marcel Krnjic, Sebastian Santin, Lukas Katnik, Florian Prirsch (65. Nagler), Anes Omerovic, Timo Friedrich, Stefan Wächter, Felix Gurschler, Aaron Kircher (K), Stefan Lauf (46. Kasai)

by ReD

Foto: Harald Dostal