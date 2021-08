Keinen Sieger brachte das Oberösterreich-Derby zwischen dem FC Juniors OÖ und FC Blau-Weiß Linz in der 6. Runde der ADMIRAL 2. Liga hervor. Die beiden trennten sich in einer intensiven Partie mit einem 2:2-Remis. Die Tore erzielten Weixelbraun (20.) und Sulzner (74.) bzw. Surdanovic (37.) und Brandner (61./Elfmeter). Am Ende ließ Blau-Weiß Linz zahlreiche Torchancen ungenützt.

Weixelbraun bringt Juniors entgegen dem Spielverlauf in Führung - Surdanovic gleich aus

Blau-Weiß übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und wurde erstmals durch einen Freistoß von Kostic gefährlich. Auf der anderen Seite scheiterte Dominik Weixelbraun mit einem gut angetragenen Freistoß. Für Bernhard Janeczek war die Partie nach etwas mehr als zehn Minuten schon wieder vorbei, nachdem er mit einem Juniors-Kicker zusammengestoßen war und einen Turban verpasst bekam.

Die Linzer blieben druckvoll: Michael Brandner zog halbrechts im Strafraum ab, scheiterte aber an Jungwirth. In Führung gingen aber die Hausherren: Michlmayr tankte sich über links nach vorne und spielte auf den völlig freien Dominik Weixelbraun, der überlegt einschob - 1:0 (20.). Blau-Weiß blieb aber auch in weiterer Folge die gefährlichere Mannschaft. In der 37. Minute wurden die Angriffsbemühungen der Gäste belohnt: Surdanovic nahm sich ein Zuspiel in die Tiefe gut mit, blieb im Eins gegen Eins mit Jungwirth cool blieb und eiskalt zum 1:1 einschob. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Blau-Weiß Linz verpasst Auswärtssieg

Der amtierende Meister war auch in der zweiten Halbzeit die engagiertere Mannschaft und fand folgerichtig auch die erste Chance nach Wiederbeginn vor: Kostic legte quer auf Seidl, der aus kurzer Distanz abzog und nur haarscharf die rechte Stange verfehlte (52.). Acht Minuten später entschied Referee Untergasser nach einem Foul von Valencia an Seidl auf Elfmeter für die Gäste. Michael Brandner trat an und verwandelte via Innenstange - 1:2 (61.).

Die Juniors blieben aber dran und kamen dank eines herrlichen Treffers des eingewechselten Sulzner zum Ausgleich: Der Joker richtete sich den Ball her und schlenzte das Leder unhaltbar ins linke Kreuzeck - 2:2 (74.). Die Gäste drückten in der Schlussphase auf den Siegtreffer, der aber nicht fallen wollte.

2. Liga, 6. Runde

FC Juniors OÖ - FC Blau-Weiß Linz 2:2 (1:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; SR Untergasser

Tore: Weixelbraun (20.), Sulzner (74.) bzw. Surdanovic (37.), Brandner (61./Elfmeter)

Startelf Juniors OÖ: Jungwirth; Kapsamer, Kerkez, Philipsky, Wallquist, Oh, Sulejmanovic, Valencia, Griger, Michlmayr, Weixelbraun

Startelf BW Linz: Schmid; Gölles, Janeczek, Maranda, Mitrovic, Strauss, Brandner, Koch, Kostic, Seidl, Surdanovic

Gelbe Karten: Michlmayr, Haas, Kerkez bzw. Janeczek

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at