Der FC Liefering empfing am Freitagabend im Duell zweier Spitzenteams den FAC Wien in der Red Bull Arena. Obwohl die Jungbullen über die komplette Spielzeit das deutlich bessere Team waren, konnte sich der FAC in Salzburg ein 0:0 erkämpfen. Und das, obwohl die Floridsdorfer in der Schlussphase in Unterzahl agieren mussten.

Liefering überlegen

Zu Beginn präsentierte sich Liefering deutlich aktiver, bereits in der 13. Minute zappelte der Ball im Tor des FAC - der Linienrichter erkannte allerdings eine Abseitsstellung. Und auch drei Zeigerumdrehungen später das gleiche Spiel: Ball im Tor von Keeper Gütlbauer, der Treffer zählte erneut nicht. Zudem fand Bryan Okoh per Kopf eine gute Möglichkeit vor, setzte den Ball allerdings über den Kasten. Und auch Roko Šimić brachte den Ball in der 44. Minute nicht im Tor unter, Torwart Gütlbauer entschärfte dessen Abschluss mit einer Glanzparade. Vom FAC hingegen kam offensiv nur wenig, ein Freistoß von Marco Krainz in der 24. Spielminute stellte so das Gefährlichste dar, Stejskal hatte mit dessen Schuss aber keine Probleme.

Gütlbauer hält den Punkt fest

Auch nach dem Seitenwechsel waren es die Jungbullen, die das Spiel machten. Beim FAC hatte vor allem die Defensivabteilung alle Hände voll zu tun, Mirnes Becirovic (absolvierte gegen Liefering sein 150. Pflichtspiel für den FAC) und Co. zeigten aber eine gute Leistung. Und vor allem Gütlbauer war es, der die Lieferinger immer wieder stoppte. So auch nach einem Konter in Minute 57, als er gegen Diambou die Null festhielt. Der FAC hingegen fand spielerisch keine Möglichkeiten vor, einzig über Standards kam ein wenig Gefahr auf. Mehr als ein abgefälschten Felber-Schuss sowie ein Kopfball von João Oliveira schaute aber bei den Floridsdorfern nicht heraus. Flavio Dos Santos Dias - erstmals seit Dezember 2020 wieder in der Startelf - sah zudem nach einem Foul die Rote Karte, 15 Minuten in Unterzahl hielten die Gäste allerdings hinten dicht. Am Ende stand ein - für den FAC durchaus schmeichelhaftes - 0:0 auf der Anzeigetafel. Ein Remis, dass den Lieferingern sicher weniger schmecken dürfte.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

FC Liefering - FAC Wien 0:0 (0:0)

Red Bull Arena; 300 Zuschauer; SR Fluch

Rote Karte: 76. Flavio Dos Santos Dios (FAC, Foulspiel)

Startelf Liefering: Stejskal - Wallner, Okoh, Diambou, Havel, Dorgeles, Major, Kameri, Šimić, Omoregie, Guindo

Startelf FAC: Gütlbauer - Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Gassmann, Rechberger, Krainz, Rasner, Flavio, Schmid, Monsberger

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL