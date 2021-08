Der Grazer AK 1902 empfing im Spitzenspiel am Freitagabend den SK Vorwärts Steyr. Das Duell kristallisierte sich schnell als klare Angelegenheit heraus, bereits nach zwei Minuten schoss Neuzugang David Peham seine Farben in Führung. Am Ende stand ein 4:0 für GAK zu Buche, Vorwärts Steyr ist neues Tabellenschlusslicht der 2. Liga.

Grazer Traumstart

Die Gastgeber starteten perfekt in die Partie. Bereits in der zweiten Spielminute klingelte es ein erstes Mal. Der Torschütze? Wer, wenn nicht er! Nach seinem Wechsel von Ligakonkurrent SKU Amstetten stellte David Peham auch beim neuen Klub seine Treffsicherheit unter Beweis, nach einem Zuspiel von Lukas Gabbichler vollendete er zu seinem dritten Saisontreffer. Steyr hingegen kam nicht gut in die Partie, Neo-Coach Daniel Madlener musste bereits früh verletzungsbedingt wechseln, für Maric kam Freitag in die Partie (13.). Auch beim GAK ging es für Weberbauer nicht weiter, Rosenberger ersetzte ihn. Ergebnistechnisch war bei den Hausherren hingegen alles im Lot. Nach einem Handelfmeter ließ sich Marco Gantschnig die Chance nicht nehmen, verwertete halbhoch ins rechte Eck - zum 2:0 (23.). Mit der komfortablen Führung des GAK ging es in die Pause.

Klare Sache

Und auch nach dem Seitenwechsel dominierte die Elf von Gernot Plassnegger die Partie. Über Kapitän Perchtold per Freistoß (47.) und einen Peham-Kopfball (60.) wurde es brandgefährlich, Vorwärts-Keeper Turner entschärfte aber jeweils. Sein Gegenüber im GAK-Tor, Christoph Nicht, hatte hingegen einen geruhsamen Arbeitstag. Einzig bei einem Kopfball aus kurzer Distanz musste er eingreifen (65.). Die Vorderleute hingegen erhöhten noch die Führung: Lukas Gabbichler wurde von Fink mit einem starken Ball in die Tiefe geschickt, dieser lief alleine auf das Tor zu und verwertete souverän (82.). Marco Gantschnig schnürte zudem noch den Doppelpack, in der 85. Minute sorgte er per Kopf für den 4:0-Endstand.

Durch den deutlichen Heimsieg steht der GAK - zumindest vorübergehend - auf dem zweiten Tabellenplatz. Der SK Vorwärts Steyr hingegen hat jetzt die Rote Laterne inne, wartet unter Coach Madlener nach zwei Spielen weiter auf den ersten Sieg.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

Grazer AK 1902 - SK Vorwärts Steyr 4:0 (2:0)

Merkur Arena; 2421 Zuschauer; SR Pfister

Tore: 2. 1:0 David Peham, 23. 2:0 Marco Gantschnig (Strafstoß), 82. 3:0 Lukas Gabbichler, 85. 4:0 Marco Gantschnig

Startelf GAK: Nicht - Huber, Palla, Gantschnig, Weberbauer, Rusek, Sangare, Perchtold, Fink, Peham, Gabbichler

Startelf Steyr: Turner - Pasic, Sahanek, Prada-Vega, Maric, Dombaxi, Martic, Paz, Fischer, Filip, Ablinger

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: GEPA/ADMIRAL