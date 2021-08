Anlässlich des Samstag-Abendspiels in der Admiral 2. Liga duellierten sich der SK Rapid II gegen Austria Lustenau. Aufgrund der Tabellensituation war eigentlich mit einem klaren Sieg der Gäste aus dem Ländle rechnen - doch im Fussball kommt es meistens anders als man denkt. Im ersten Durchgang waren die jungen Hütteldorfer das klar dominierende Team - hatten eindeutig die zwingenderen Torchancen. Und auch in der zweiten Hälfte blieb Lustenau so einiges schuldig. Trotz besseren Auftritts musste das Heimteam gegen den Tabellenführer eine 1:2 Niederlage einstecken.

Michael Cheukoua verhalf seiner Mannschaft zum Sieg: Der Landsmann von Eric Maxim Choupo-Moting gab einen Assist und erzielte einen Treffer.

Die jungen Rapidler waren über den Großteil der Begegnung das bessere Team

MIt viel Engagement und Leidenschaft startete die Zweiergarnitur der SK Rapid in die Begegnung. Trotz der unterschiedlichen Tabellensituation zeigten die Hausherren keine Angst vor den Vorarlbergern und übernahmen vom Start weg die Vorherrschaft im Allianz Stadion. Marko Dijakovic und Nicholas Wunsch konnten ihre Chancen nicht nutzen - auf der Gegenseite hätte Muhammed Cham Saracevic zweimal den Ball ins Tor bringen können. Nach 45 Minuten standen bei beiden Teams keine zählbaren Erfolge auf der Habenseite - mit dem 0:0 ging es in die Pause.

Zehn Minuten reichten der Lustenauer Austria zum Sieg - zwei Chancen führten zu den beiden Siegestoren

Auch nach dem Seitenwechsel führten die Gastgeber Regie - das Spielgerät blieb in den Reihen der Heimischen - Lustenau agierte total passiv und der Platzierungsunterschied in der Tabelle war nie zu sehen. In Minute 70 holten sich die Hütteldorfer ihren Lohn für das bisher Dargebotene ab - Nicolas Wunsch veränderte den Spielstand auf 1:0 für die Heimmannschaft. Rapid blieb die bessere Elf, trotzdem erzielte Lustenau den Ausgleich. Michael Cheukoua knallte einen Schuss aus der Distanz (79.) zum 1:1 ins Gehäuse - Heim-Goalie Laurenz Orgler war bei diesem Weitschuss chancenlos. In der 89. Minute stellten die Gäste den Spielverlauf komplett auf den Kopf: Cheukoua übergab an Saracevic - und der Mittelfeldspieler mit internationaler Erfahrung traf zum 1:2. Das war auch der Endstand - die Tabellenführer entführten mit viel Dusel die drei Punkte aus Wien.

SK RAPID II - AUSTRIA LUSTENAU 1:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (70. Wunsch), 1:1 (79. Cheukoua), 1:2 (89. Saracevic)

Allianz Stadion; 403 Besucher - Gmeiner - Kühr - Borucki

Aufstellungen:

SK Rapid: Laurenz Orgler, Fabian Eggenfellner, Marko Dijakovic, Denis Bosnjak (62. Oswald), Nicholas Wunsch (K), Lukas Sulzbacher, Martin Moormann, Philipp Schobesberger (62. Binder), Tobias Hedl, Lion Schuster (62. Kanuric), Leopold Querfeld

Austria Lustenau: Domenik Schierl - Tobias Berger (50. Guenouche), Jean Hugonet, Fabian Gmeiner, Leo Mätzler - Muhammed Cham Saracevic, Pius Grabher (K), Adriel Tadeu Ferreira da Silva (46. Turkmen) - Michael Cheukoua, Jan Stefanon (46. Menezes), Haris Tabakovic

by ReD

Foto: GEPAADMIRAL

Hier gehts zum Liveticker...