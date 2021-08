Zur Sonntagsmatinée in der Admiral 2. Liga empfing der FC Wacker Innsbruck den SKU Amstetten. Die Gastgeber gingen bereits nach drei Minuten in Führung und ließen sich in weiterer Folge nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Am Ende freuten sich die Tiroler über einen 1:0 Heimsieg und bleiben weiter an der Spitze dran. Die Serie der Amstettner ist gerissen - nach fünf Siegen en suite setzte es diesmal die erste Niederlage.

Okan Aydin traf schon nach drei Minuten zur 1:0 Führung für den FC Wacker Innsbruck

Mit einem Angriffsfeuerwerk starteten die Hausherren in die Partie - bereits nach drei Minuten stellte Okan Aydin die 1:0 Führung für Wacker Innsbruck sicher. Der 27jährige Türke schnappte sich am 20er das Leder und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck. Die Gastgeber wollten jetzt schnell den Sack zumachen und wurde immer gefährlicher. Unmittelbar nach seinem Treffer traf Aydin nur die Stange. Aber auch die Gäste verbuchten einige gute Chancen - Peter Tschernegg und Sebastian Leimhofer schossen den Ball aber drüber. Gegen Ende des ersten Durchganges flachte die Partie etwas ab, das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. Einzige Ausnahme bildete eine Großchance von Raphael Galle - sein Schuss landete nur knapp neben dem Tor. So endete die ersten Halbzeit mit einer 1:0 Führung für den FC Wacker Innsbruck.

Amstetten wurde in der zweiten Hälfte besser - Innsbruck konnte das Ergebnis aber bis zum Ende verwalten

Nach dem Seitenwechsel begannen die Innsbrucker wiederum sehr druckvoll und wollten eine schnelle Entscheidung herbeiführen. Allerdings wurden die Gäste von Minute zu Minute stärker und hatten auch die gefährlicheren Möglichkeiten. In der 56. Minute setzte sich Leimhofer an der Grundlinie gegen zwei Gegenspieler durch und übergab an Alli. Dieser setzte zum Schuss an, welcher in die gegensätzliche Richtung ins kurze Eck abgefälscht wurde - Keeper Eckmayr tauchte blitzschnell ab und verhinderte so den Ausgleichstreffer. Die Partie wurde jetzt zunehmends ausgeglichener - beide Mannschaften waren sehr präsent und aktiv - nach vorne hin ging aber bei den zwei Teams wenig. So endete die Begegnung mit einem knappen 1:0 Heimerfolg - ein typisches Ergebnis für Wacker, die in der heurigen Saison mit dem Tore schiessen hadern.

FC WACKER INNSBRUCK - SKU AMSTETTEN 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (3. Aydin)

Tivoli; Sadikovski - Tekeli - Mimra

Aufstellungen:

Wacker Innsbruck: Alexander Eckmayr - Lukas Hupfauf (K), Alexander Joppich, Florian Kopp - Robert Martic (60. Hubmann), Florian Jamnig, Marco Holz, Okan Aydin (70. Tekir), Raphael Galle (80. Gründler), Fabio Viteritti (70. Fridrikas) - Ronivaldo Bernardo Sales (80. Doski)

Amstetten SKU: Dennis Verwüster - Can Kurt, Sebastian Dirnberger, Marco Stark - Sebastian Leimhofer, Arne Ammerer (K) (81. Mustecic), Roman Alin (64. Mayer), Wale Musa Alli, Philipp Schellnegger, Peter Tschernegg - John Johannesen Frederiksen (64. Feiertag)

Rote Karte: Florian Mayer (Amstetten 92.)

Stimme zum Spiel:





Daniel Bierofka, Trainer Wacker Innsbruck:

"Ich bin ein wenig genervt, dass wir die totale Überlegenheit, die wir vor allem im ersten Durchgang gehabt haben, nicht in ein Tor ummünzen konnten. Wenn du soviel Chancen hast, musst du mindestens 2-3 Tore machen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns versteckt und sind nur mehr halbherzig aufgetreten. Gratulation zur Leistung in der ersten Hälfte - in der zweiten war das eindeutig zu wenig."

Foto: Attila Farkas

