Die Young Violets feierten am 7. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga den zweiten Sieg in dieser Saison. Die Jungveilchen setzten sich daheim gegen den Tabellenletzten SK Vorwärts Steyr 2:0 durch. Fischerauer (50.) und Smrcka (90.+1) erzielten die Treffer für die Hausherren. Vorwärts Steyr wartet damit nach wie vor auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit.

Young Violets haben das Spiel klar im Griff

Die Hausherren erwischten den wesentlich besseren Start, brachten den Ball aber vorerst nicht im Tor unter: Den ersten gefährlichen Schuss gab Florian Wustinger ab, doch Thomas Turner konnte den Schuss stark parieren. Kurz darauf verzog Niels Hahn knapp. Auch Florian Fischerauer verpasst den Führungstreffer knapp - sein Versuch ging knapp am Tor vorbei.

Die Defensive des Tabellenletzten blieb auch in weiterer Folge anfällig: Tristan Hammond wäre nach einem gefährlichen Stanglpass einschussbereit gewesen, doch die Steyr-Abwehr konnte in letzter Sekunde klären. Der 18-jährige Australier zog wenig später nach einer weitgezogenen Flanke direkt ab, verfehlte das Tor aber knapp.

Kurz nach dem Seitenwechsel bejubelten die Hausherren den verdienten Führungstreffer: Josef Pross spielte zu Florian Fischerauer, der sich mit etwas Glück in eine gute Schussposition brachte und aus gut 14 Metern zum 1:0 traf (50.).

Steyr agierte in weiterer Folge zwar bemüht, doch die Young Violets waren dem zweiten Treffer wesentlich näher als die Gäste dem Ausgleich. Erst nach dem Ausschluss gegen Brandstätter in der 85. Minute setzten die Oberösterreicher zu einer Schlussoffensive an: Zunächst setzte Pasic einen Kopfball aus guter Distanz drüber, ehe Gindl einen Schuss aus elf Metern sensationell entschärfen konnte. In der Nachspielzeit legten die Hausherren die Partie auf Eis, als Armand Smrcka zum 2:0 einnetzte.

2. Liga, 7. Runde

Young Violets - Vorwärts Steyr 2:0 (0:0)

Generali-Arena, Wien; SR Talic

Live-Ticker Young Violets - Vorwärts Steyr

Tore: Fischerauer (50.), Smrcka (90.+1)

Rot: Brandstätter (85.)

Startelf Y. Violets: Gindl; Antovski, El Sheiwi, Martschinko, Meisl, Schifferl, Fischerauer, Hahn, Wustinger, Pross, Haamond

Startelf Steyr: Turner; Dombaxi, Ezeala, Martic, Pasic, Prada, Sahanek, Brandstätter, Demonjic, Filip, Freitag

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL