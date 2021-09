Zum Freitagabendspiel in der 7. Runde der Admiral 2. Liga empfing der FC Blau Weiss Linz den GAK 1902. Die Gäste aus der Steiermark kamen mit stolzer Brust, die Plassnegger-Elf hatte die bisherigen Begegnungen gegen Klubs aus Oberösterreich allesamt gewonnen. Die Blau-Weissen machten den Roten aber einen Strich durch die Rechnung - nach fünf Runden setzte es für den GAK die erste Niederlage - Linz siegte mit 1:0 und setzte die Serie fort.

Benjamin Rosenberger (GAK) zog im Duell mit Fabio Strauss (BW Linz) den Kürzeren

Julian Gölles sorgte nach einem Stellungsfehler für das 1:0 für Blau Weiß Linz

In den Anfangsminuten war die Partie noch sehr ausgeglichen, die erste Möglichkeit gehörte aber den Hausherren: Aleksandar Kostić zog im Strafraum ab - GAK-Keeper Christoph Nicht konnte den Schuss klären. In der 33. Minute klingelte es dann aber im Kasten: David Peham und Lukas Gabbichler verschätzten sich nach einem Eckball und Julian Gölles nützte die Gunst der Stunde und köpfte den Ball zur 1:0 Führung ins Tor, welche auch gleichbedeutend mit dem Pausenstand war. Auch nach dem Seitenwechsel nahm das Traditionsduell sofort Fahrt auf. Die Hausherren wollten den Sack schnell zumachen und drückten auf die Tube.

Beide Mannschaften trafen im zweiten Durchgang nur die Stange

In der 62. Minute rettete das Aluminium den GAK vor einem höheren Rückstand - die Gäste hatten beim Freistoß von Aleksandar Kostić großes Glück. In Minute 72 herrschte erneut Alarmstufe Rot in der Grazer Box - Marco Gantschnig lief mutterseelenalleine auf Christoph Nicht zu und gab einen flachen Schuss ab, der knapp vorbei ging. Nur zwei Minuten später krachte ein Schuss von Pedro Felipe an die Stange der Linzer - den Gästen fehlten bei dieser Möglichkeit nur wenige Zentimeter zum Ausgleich. Kurz vor Schluss erlitten die Grazer den nächsten Dämpfer - Torhüter Nicht musste verletzungsbedingt seinem Ersatzmann Chris Weigelt Platz machen. Er hatte aber keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis von 1:0 - schlussendlich ein verdienter Sieg der Linzer.

FC BW LINZ - GAK 1902 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (33. Gölles)

Hofman-Personal-Stadion; 1300; Spurny - Brandner - Rothmann

Aufstellungen:

BW Linz: Nicolas Schmid - Fabio Strauss, Bernhard Janeczek, Manuel Maranda - Tobias Koch, Michael Brandner (K), Julian Peter Gölles, Fabian Windhager (66. Plojer) - Aleksandar Kostic, Matthias Seidl (66. Mitrovic), Stefano Surdanovic

GAK: Christoph Nicht (87. Weigelt) - Michael Huber, Stephan Palla, Marco Sebastian Gantschnig (87. Poric), Benjamin Rosenberger - Markus Rusek, Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K), Thomas Fink - David Peham, Lukas Gabbichler (68. Felipe)

Stimme zum Spiel:

Dieter Elsneg, sportlicher Leiter GAK:

"Das war ein zweikampfstarkes SPiel mit einem leichten Übergewicht des Gegners. Unser Tormann hat uns im Spiel gehalten, wir hätten das 1:1 machen können. Das ist leider nicht gelungen, jetzt schauen wir schon auf das nächste Spiel gegen Rapid II."

