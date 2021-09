Der SC Austria Lustenau empfing zum 70-jährigen Geburtstag des Reichshofstadions den SKU Ertl Glas Amstetten im Ländle. Der Spitzenreiter der 2. Liga konnte auch über diese Hürde springen und feierte einen 3:1-Erfolg gegen die Niederösterreicher. Nachdem Tabakovic in der ersten Hälfte noch einen Elfer verschoss, fielen in Hälfte zwei gleich vier Treffer.

Ein Ball in die Wolken

Das 70-jährige Jubiläum des Reichshofstadions wurde nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Spielfeld standesgemäß gefeiert. Bereits in der Anfangsphase setzten die Lustenauer die Gäste aus Amstetten ordentlich unter Druck - agierten in der Offensive allerdings mitunter noch etwas zu ungenau. So wirklich gefährlich wurde es erstmals in der 32. Spielminute: Tabakovic zielte auf das lange Eck, den Schuss vom Sechzehner parierte Amstetten-Goalie Verwüster aber sehenswert. Wenig später zeigte der Unparteiische dann auf den Punkt: Vojkovic hatte im Getümmel ein Foulspiel begangen, Lustenau bekam den Elfmeter zugesprochen. Goalgetter Haris Tabakovic trat an - und verschoss! Der 27-Jährige jagte den Ball weit über das Tor - und somit ging es ohne Treffer in die Kabinen.

Verdienter Heimsieg

In der 54. Spielminute klingelte es dann erstmals im Tor der Amstettner: Brandon Baiye bekam einen Standard von Maak an den zweiten Pfosten verlängert, dort brauchte der Kooperationsspieler nur mehr einzuschieben (55.). Fast im Gegenzug glichen die Gäste aber aus. Alli enteilte auf der linken Seite, passte ebenso auf die zweite Stange - und Sebastian Leimhofer verwertete zum 1:1 (57.). Beflügelt vom raschen Ausgleich fanden die Niederösterreicher die nächste Chance vor, einen Distanzschuss von Tschernegg konnte Schierl aber entschärfen. Auf der Gegenseite hatte Lustenaus Joker Teixeira die Führung auf dem Fuß, Verwüster zeigte sich aber hellwach (75.). Wenig später war der Keeper aber chancenlos: Tabakovic zeigte all seine Klasse, über Umwege landete das Spielgerät bei ihm - und der Schweizer hob den Ball sehenswert über den Goalie in die Maschen (80.). Es spielte nur mehr die Austria, Stefanon setzte eine Teixeira-Hereingabe noch über das Tor (82.) ehe Muhammed Cham Saracevic den Deckel draufmachte. Im Zweikampf setzte sich Lustenaus Edeltechniker gegen Kurt durch und traf ins kurze Eck (86.).

Da Schierl gegen Alli noch einmal klasse parierte blieb es beim 3:1. Lustenau verteidigt damit die Tabellenführung und hat 18 Punkte auf der Habenseite.

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

SC Austria Lustenau - SKU Ertl Glas Amstetten 3:1 (0:0)

Reichshofstadion; 2900 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 55. 1:0 Brandon Baiye, 57. 1:1 Sebastian Leimhofer, 80. 2:1 Haris Tabakovic, 86. 3:1 Muhammed Cham Saracevic

Startelf Lustenau: Schierl - Hugonet, Gmeiner, Guenouche, Maak, Baiye, Türkmen, Saracevic, Grabher, Cheukoua, Tabakovic

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Dirnberger, Stark, Vojkovic, Leimhofer, Ammerer, Alli, Schellnegger, Tschernegg, Feiertag

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: GEPA/ADMIRAL