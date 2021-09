Der SV Horn empfing am Freitagabend den KSV 1919. Obwohl Horn über weite Teile der Partie die spielbestimmendere Mannschaft war, wanderten die drei Punkte in die Steiermark. Goldtorschütze Seun Paul Komolafe sicherte den Falken mit seinem Tor in der 21. Spielminute den knappen 1:0-Auswärtssieg in Niederösterreich.

Komolafe mit dem Goldtor

Dabei begannen die Horner wie die Feuerwehr, dominierten die Anfangsphase - und hatten die erste dicke Möglichkeit der Partie. Yilmaz und Schelle kombinierten sich auf rechts durch, die Flanke verwertete Toro - allerdings nur ans Quergebälk. Kapfenberg kämpfte sich ins Spiel, ein erster Versuch von Puschl konnte Horn-Goalie Ehmann aber vor keine Probleme stellen (17.). Besser machte es wenig später Sean Paul Komolafe. Puschl setzte seinen Mitspieler in Szene, Komolafe behauptete sich im Zweikampf und traf aus spitzem Winkel zur Kapfenberger Führung (21.). Da Cosgun in weiterer Folge knapp über das Tor schoss und weitere Chancen Mangelware waren, verabschiedeten sich die Teams mit dem 0:1 in die Pause.

Ohne Erfolg aus der Distanz

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Geschehen auf dem Platz recht ausgeglichen. Torraumszenen waren Mangelware - dafür beackerten sich die Spieler in den Zweikämpfen. Wenn es einmal gefährlich wurde - dann aus der Distanz. Allerdings waren die Versuche von Schelle per Freistoß (48.), Bauer (65.), Briedl (69.), Cosgun (81.) und Yilmaz (85.) aus der Ferne nicht von Erfolg gekrönt. Es blieb allerdings das einzige Mittel gegen eine gut stehende Kapfenberger Abwehrreihe. Und da das Mittel nicht fruchtete, blieb es bei einem knappen Auswärtssieg der Falken, welche sich in der Tabelle etwas weiter nach vorne schieben. Der SV Horn hingegen verpasst mit der Heimniederlage den Sprung an die Spitzenplätze der 2. Liga.

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde

SV Horn - KSV 1919 0:1 (0:1)

Sparkasse Horn Arena; 650 Zuschauer; SR Sadikovski

Tore: 21. 0:1 Seun Paul Komolafe

Startelf Horn: Ehmann - Sturing, Gobara, Bauer, Briedl, Schelle, Yilmaz, Neumayer, Ayyildiz, Toro, Cosgun

Startelf KSV 1919: Giuliani - Puschl, Eloshvili, Staber, Cetina, Cherif, Pichorner, N'zi, Lalic, Komolafe, Mandler

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL