Der SV Lafnitz hat in der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten gefeiert und damit den Negativlauf der St. Pöltner prolongiert. Lukas Fadinger erzielte in der 52. Minute den spielentscheidenden Treffer. Während Lafnitz nach acht Runden bei 14 Punkten hält, liegt St. Pölten mit nur vier Zählern auf dem vorletzten Platz.

Nach der flotten Anfangsphase flachte die Partie ab

Die Anfangsphase in Lafnitz hatte es in sich: Davies hätte die Gäste bereits nach zwei Minuten in Führung bringen können, doch er konnte die Riesenchance nicht nützen. Kurz darauf probierte es Bernd Gschweidl mit einem frechen Heber aus gut 30 Metern, nachdem Lafnitz-Keeper Zingl zu weit vor seinem Tor gestanden war, doch sein Versuch ging drüber (5.). Praktisch im Gegenzug köpfelte Fadinger knapp daneben (6.).

Mit der flotten Anfangsphase konnte der restliche Spielverlauf in der ersten Halbzeit allerdings nicht mithalten. Beide Abwehrreihen agierten sehr stabil und ließen keine gefährliche Torchance mehr zu. Schlussendlich ging die erste Hälfte torlos zu Ende.

Lukas Fadinger sorgt für die Entscheidung

Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren in Führung: Zunächst knallte Mario Kröpfl das Leder aus spitzem Winkel an die Latte, ehe Lukas Fadinger des Abpraller ins Tor schießen konnte - 1:0 (52.). Kurz darauf hatten die Gäste den Ausgleich auf dem Fuß: Bernd Gschweidl kam nach einem scharfen Querpass aus kürzester Distanz zum Abschluss, doch der Ball prallte an die Latte (58.).

In der 71. Minute musste sich aber St. Pölten-Goalie Kasten auszeichnen, der die Vorentscheidung durch Mario Kröpfl verhindern konnte. Die Niederösterreicher warfen in der Schlussphase zwar alles nach vorne und probierten, den Ausgleich zu erzielen, doch Lafnitz agierte sehr clever und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

2. Liga, 8. Runde

SV Lafnitz - SKN St. Pölten 1:0 (0:0)

Fußballarena Lafnitz; SR Jandl

Tor: Fadinger (52.)

Startelf Lafnitz: Zingl; Gölles, Pfeifer, Umjenovic, Fadinger, Gremsl, Kröpfl, Schriebl, Siegl, Sittsam, Grosse

Startelf St. Pölten: Kasten; Drescher, Ramsebner, D. Riegler, Conte, Davies, Keiblinger, Messerer, Salamon, Alar, Gschweidl

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL