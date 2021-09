Keinen Sieger brachte die 2. Liga-Partie zwischen dem FC Juniors OÖ und den Young Violets hervor. Die beiden Mannschaften trennten sich in einer intensiven Partie, in der die Gäste gleich drei Elfmeter zugesprochen bekamen, 2:2. Kurz vor dem Pausenpfiff flog Juniors-Keeper Jungwirth nach einer Attacke gegen Hahn mit Rot vom Platz.

Fischerauer verwandelt und verschießt Elfer

Die Gäste aus Wien erwischten den besseren Start und gingen nach 11 Minuten dank eines Elfmeters in Führung: Florian Fischerauer trat zum Penalty an und verwandelte diesen sicher im linken unteren Eck. Zuvor hatte Valencia mit einem Foul an Pross den Strafstoß verschuldet. Danach fanden die Juniors besser ins Spiel: Zunächst schoss Dominik Weixelbraun über das Tor, ehe Gindl einen tückischen Weitschuss von Weixelbraun stark entschärfen konnte.

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es noch einmal hektisch in Pasching, als Jungwirth aus seinem Tor gestürmt war und Niels Hahn ohne Rücksicht auf Verluste umgemäht hatte. Schiedsrichter Gmeiner entschied auf Rot für Jungwirth und Elfmeter für die Young Violets. Erneut probierte es Florian Fischerauer, doch die lange Spielunterbrechung dürfte sich negativ auf den Schützen ausgewirkt haben - er schoss kläglich drüber.

Juniors zeigen Moral und erkämpfen ein Remis

Nach dem Seitenwechsel folgten spektakuläre Minuten in Pasching: Zunächst netzte Benjamin Wallquist in der 47. Minute zum 1:1 ein, ehe die Young Violets kurz darauf den dritten Elfmeter in dieser Partie zugesprochen bekamen. Das hatte schon fast etwas von Sevilla gegen Salzburg in der Champions League. Diesmal trat Christoph Martschinko an und der Routinier verwandelte souverän - 1:2 (52.).

Die Oberösterreicher zeigten aber Moral und kämpften sich zurück in die Partie. Inpyo Oh schoss in der 79. Minute zum 2:2-Endstand ein.

2. Liga, 8. Runde

FC Juniors OÖ - Young Violets 2:2 (0:1)

Raiffeisen-Arena, Pasching; SR Gmeiner

Live-Ticker FC Juniors OÖ - Young Violets

Tore: Wallquist (47.), Oh (79.) bzw. Fischerauer (11./Elfmeter), Martschinko (52./Elfmeter)

Rot: Jungwirth (45.)

Startelf Juniors OÖ: Jungwirth; Philipsky, Wallquist, Würdinger, Oh, Radulovic, Valencia, Griger, Haas, Michlmayr, Weixelbraun

Startelf Y. Violets: Gindl; Antovski, El Sheiwi, Martins, Martschinko, Meisl, Bejic, Fischerauer, Hahn, Wustinger, Pross

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL