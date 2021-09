In der Admiral 2. Liga empfing am Samstag Nachmittag der FC Dornbirn den FAC Wien. Nach einer faden ersten Hälfte nahm die Begegnung im zweiten Durchgang an Fahrt auf. Zwei Spieler der Vorarlberger wurden frühzeitig vom Platz geschickt und ein klarer Elfmeter wurde den Wienern nicht zugesprochen. Am Ende setzten sich die Floridsdorfer mit 0:2 im Ländle durch.

Am Ende jubelte der Floridsdorfer AC- die Truppe von Mitja Mörec gewann mit 0:2.

Die erste Hälfte geizte mit Höhepunkten

Kein besonders spektakuläres Spiel wurde den Besuchern auf der Birkenwiese in Dornbirn geboten. Die beiden Kontrahenten übten sich in sanfter Rücksichtnahme, fast so als hätten sie ein Gentlemen Agreement abgeschlossen. Zwei Torchancen waren die einzige Ausbeute in Hälfte Eins: Der Weitschuss des Dornbirners Aaron Kircher ging knapp vorbei und der Floridsdorfer Daniel Rechberger brachte bei einem Kopfball kurz vor dem Ende der ersten Spielhälfte den Ball nicht im Tor unter. Das war auch schon alles in Hälfte Eins - der daraus resultierende logische Halbzeitstand lautete deshalb 0:0.

Zwei Dornbirner wurden frühzeitig in die Dusche geschickt

Im zweiten Durchgang wurde die Partie dann besser, dies war vorallem dem Einsatz der Wiener zu verdanken und wohl auch, weil der Dornbirner Aaron Kircher mit der Ampelkarte vom Platz gestellt wurde. Nach einem Foul an Flavio im Strafraum der Vorarlberger blieb der Pfiff von Schiedsrichter Untergasser aus - eine klare Fehlentscheidung des Unparteiischen. In Minute 71 folgte die Rache: Nach einem Freistoß legte João Oliveira per Kopf auf Patrick Puchegger- er brauchte das Leder nur mehr ins Tor schieben und es stand 0:1. Das nächste Highlight setzte der Dornbirner Anes Omerovic - er wurde wegen Torraubs ausgeschlossen - die Gäste waren ab sofort mit zwei Spielern mehr am Feld vertreten. In der 81. Minute war der Fisch dann geputzt - Patrick Puchegger traf mit einem sehenswerten Freistoß zum 0:2 - der FAC holte sich die drei Punkte im Ländle. Aufgrund der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg für den Floridsdorfer AC.

FC Dornbirn - FAC 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (71. De Oliveira), 0:2 (81. Puchegger)

Stadion Birkenwiese, Dornbirn; Untergasser - Gutschi - Undesser

Startaufstellungen:

Dornbirn: Lucas Bundschuh, Matheus Favali Batalha, Anderson Dos Santos Gomes, Pierre Nagler, Sebastian Santin, Florian Prirsch, Anes Omerovic, Kilian Bauernfeind, Christoph Domig, Aaron Kircher (K), Yann-Aime Kasai

FAC Wien: Lukas Gütlbauer - Patrick Puchegger, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Jan Gassmann, Daniel Rechberger - Marco Krainz, Martin Rasner, Flavio Dos Santos Dias - Anthony Schmid, Joao Miguel E Melo De Oliveira

