Am Samstagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SK Vorwärts Steyr und Austria Lustenau. Die Gäste gingen als Favorit in die Partie und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit 2:1 - damit taten sich die Lustenauer durchaus schwer in Oberösterreich.

Außenseiter führt

Schon nach wenigen Minuten setzt sich SC Austria Lustenau in der Hälfte der Gastgeber fest. Michael Cheukoua mit dem ersten Schuss aus halbrechter Position, doch kein Problem für Torhüter Thomas Turner. Dann wird auch Steyr stärker: Gerhard Dombaxi mit der halbhohen Hereingabe von der linken Seite, doch der Ball kann geblockt werden. Kurz darauf Christoph Freitag mit dem Schuss aus 16 Metern, Torhüter Domenik Schierl kann den Ball nicht festhalten, doch ein Abwehrspieler putzt aus. Dann wieder Lustenaus Michael Cheukoua mit einem Schuss aus 30 Metern zentral auf das Tor, doch Torhüter Thomas Turner lenkt den Ball über die Latte. Die anschließende Ecke bringt nichts ein. In der 29. Minute lässt Jan Stefanon einen Abwehrspieler der Steyrer stehen, macht noch ein paar Schritte und drückt ab, doch Alberto Prada-Vega wirft sich ihm in den Schuss und vereitelt eine gute Möglichkeit für die Gäste. In der 37. Minute führt der Außenseiter. Oliver Filip zieht auf der rechten Seite in den Strafraum, lässt seinen Gegenspieler stehen und versenkt den Ball im Tor. Keine Chance für Torhüter Domenik Schierl. Die Gäste aus Lustenau drücken jetzt auf das Tempo und versuchen noch vor der Pause auszugleichen, doch die Abwehr rings um Kapitän Alberto Prada-Vega steht gut. David Gonzales Paz prüft mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze noch einmal Torhüter Domenik Schierl, bevor der Schiri die beiden Teams in die Pause schickt.

Führung für Lustenau

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Steyrer. In der 53. Minute gleichen die Lustenauer aus: Michael Cheukoua trifft aus einem Freistoß über die Mauer aus 20 Metern direkt ins linke Kreuzeck. Damit ist wieder alles offen und Lustenau bleibt am Drücker. Kurz darauf verwandelt Haris Tabakovic einen Foulelfmeter unhaltbar zur Führung für den Tabellenführer. Dann klärt Paul Sahanek in höchster Not am Fünfer vor Michael Cheukoua zur Ecke. Der Eckball bringt nichts ein. In der 70. Minute zappelt der Ball im Lustenauer Netz, doch Oliver Filip wurde wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen. In der 79. Minute ein perfekter Pass von Alem Pasic auf Oliver Filip, der auf der rechten Seite marschiert, doch sein Schuss aus spitzem Winkel geht an die Außenstange. Steyr wirft in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch mehr als Standardsituationen schauen nicht heraus. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

