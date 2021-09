Zur Sonntagsmatinèe in der Admiral 2. Liga empfing der SK Rapid Wien II den GAK 1902. In einem sehr ansehnlichen Spiel gingen die Gäste zunächst in Führung - die Hausherren drehten aber die Partie und setzten sich am Ende mit 2:1 durch. Aufgrund der tollen Darbietung von Rapid war dies ein mehr als verdienter Sieg.

Die jungen Hütteldorfer hatten allen Grund zum Jubeln: Sie setzten sich gegen den GAK mit 2:1 durch

Die 500 Zuseher sahen eine sehr spannende erste Halbzeit

Beide Mannschaften waren von Beginn an voll im Spiel und schenkten sich nichts. Sowohl die Hausherren, als auch die Gäste bewiesen viel Mut in der Offensive und kamen zu einigen guten Torchancen. Die beste Möglichkeit verbuchten die Grün-Weißen in der 16. Minute - Tobias Hedl kam im Strafraum frei vor Keeper Jakob Meierhofer zum Abschluss, doch dieser reagierte blendend und wehrte den Schuss zur Seite ab. Auch die Rotjacken hätten schon in der 25. Minute ein Tor machen können - Marco Perchtold flankte in die Box zu Marco Gantschnig, doch dessen Kopfball fand in Niklas Hedl seinen Meister. In Minute 29 war es dann soweit - Mamadou Sangare schickte Lukas Gabbichler in die Box, dieser ließ Marko Dijakovic ins leere Grätschen und haute das Leder anschließend ins rechte untere Eck zur 0:1 Führung, welche auch gleichbedeutend mit dem Pausenstand war.

Im zweiten Durchgang war Rapid viel aktiver und holte einen 0:1 Rückstand auf

Nach dem Seitenwechsel drückten die Hausherren auf die Tube und kamen auch rasch zum Erfolg: Nach einem Angriff über die linke Seite übergab Nicolas Binder den Ball an Lukas Sulzbacher und der Rapidler versenkte den Ball in den Maschen zum 1:1 Ausgleich (48.). Die Hütteldorfer schalteten jetzt noch einen Gang rauf und wurden immer besser - Tore wollten aber in dieser Phase keine gelingen. In der 69. Minute durften dann die Rapidler dennoch jubeln: Sulzbacher flankte auf Nicholas Wunsch und der Kapitän versenkt den Ball per Volleyschuss im rechten Kreuzeck zur 2:1 Führung für den SK Rapid Wien II. Jetzt ließen sich die Hausherren die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und brachten den Vorsprung über die ganze Distanz - die drei Punkte blieben somit in Hütteldorf.

SK RAPID II - GAK 1902 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (29. Gabbichler), 1:1 (48. Sulzbacher), 2:1 (69. Wunsch)

Allianz-Stadion, Wien; 500 Zuseher; Ristoskov - Dr. Witschnig - Trampusch

Live Ticker SK Rapid II - GAK 1902

Startaufstellungen:

SK Rapid: Niklas Hedl, Marko Dijakovic, Denis Bosnjak, Nicholas Wunsch (K), Lukas Sulzbacher, Nicolas Binder, Martin Moormann, Tobias Hedl, Moritz Oswald, Leopold Querfeld, Dalibor Velimirovic

GAK 1902: Jakob Meierhofer - Michael Huber, Stephan Palla, Marco Sebastian Gantschnig, Benjamin Rosenberger - Markus Rusek, Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K), Thomas Fink - David Peham, Lukas Gabbichler

by ReD

Foto: Johann Parak