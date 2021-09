Dem SKU Amstetten ist in der 2. Runde des ÖFB-Cups eine kleine Überraschung gelungen: Die Niederösterreicher setzten sich zu Hause gegen Liga-Konkurrent Wacker Innsbruck durch und stehen damit im Achtelfinale. Das Goldtor erzielte Roman Alin in der 24. Minute.

SKU kontert sich ins Achtelfinale

Die Innsbrucker hatten das Spiel in der Anfangsphase fest im Griff. Nach dem ersten Schuss der Hausherren häuften sich die Chancen der Gäste (8. Fridrikas, 10. Gründler, 12. Fridrikas). Wacker-Kapitän Lukas Hupfauf musste bereits nach 17 Minuten verletzungsbedingt aus dem Spiel genommen werden. Während die Schwarz-Grünen das Spiel machten, lauerte Amstetten auf Konter. Und aus einem schnellen Gegenzug fiel auch das 1:0 für die Hausherren: Frederiksen setzte sich auf der rechten Seite durch und passte ideal auf Alin, der FCW-Torhüter Alexander Eckmayr keine Chance ließ (26.). In weiterer Folge ließen die Gäste aus Tirol zahlreiche Tormöglichkeiten ungenützt.

Die Innsbrucker präsentierten sich auch in der zweiten Halbzeit als die spielstärkere Mannschaft, doch die Chancen fanden zu Beginn die Amstettener vor. Doch dann drängten die Innsbrucker auf den Ausgleich: Zunächst zog ein Schuss von Gallé haarscharf am Tor vorbei, ehe Verwüster einen Versuch von Soares entschärfen konnte. Die Niederösterreicher rührten in der zweiten Halbzeit Beton an, brachten die knappe Führung über die Zeit und jubelten über den Einzug ins Cup-Achtelfinale.

SKU Ertl Glas Amstetten - FC Wacker Innsbruck 1:0 (1:0)

Ertl Glas-Stadion; Schiedsrichter: Alexander Harkam

SKU Ertl Glas Amstetten: Verwüster - Abali, Kurt, Dirnberger - Ammerer, Alin (65. Leimhofer), Alli, Schellnegger, Tschernegg (81. Offenthaler) - Frederiksen (65. Feiertag), Mayer (61. Mustecic, 81. Vujkovic)

FC Wacker Innsbruck: Eckmayr - Joppich, Grujcic (60. Pribanovic), Hager, Hupfauf (17.Doski) - Gallé, Hubmann (80. Tekir), Soares (60. Jamnig) - Fridrikas, Gründler (60. Ronivaldo), Zaizen

Torfolge: 1:0 Alin (26.)

Gelbe Karten: Soares (44.), Hager (75.) bzw. Tschernegg (55.)

von Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL