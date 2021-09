Der FC Liefering hat sich in der 9. Runde der 2. Liga gegen den FC Dornbirnnach einem 0:1-Rückstand zurückgekämpft und feierte schlussendlich einen verdienten 4:2-Heimerfolg. Die Jungbullen bleiben damit nach wie vor der erste Verfolger von Leader Austria Lustenau. Der FC Dornbirn liegt mit sieben Punkten auf Rang 14.

Bundschuh lässt Liefering verzweifeln

Die erste Viertelstunde des Spiels stand ganz im Zeichen von Dornbirn-Keeper Lucas Bundschuh, der sich gleich mehrmals auszeichnen konnte. In der 9. Minute drehte er einen platzierten Kopfball sensationell über die Latte, ehe er kurz darauf einen Freistoß von Kameri entschärfen konnte. Die nächste Glanzparade gab es nach 15 Minuten, als der Goalie im Eins gegen Eins mit Simic die Nerven behielt und wieder mit einer Fußparade glänzte.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit kämpften sich die Gäste aus Vorarlberg aber immer besser ins Spiel. Mittlerweile fanden auch die Dornbirner sehr gute Chancen vor. Und nachdem Franco Joppi zunächst mit einem Freistoß an Liefering-Keeper Krumrey sowie kurz darauf an der Stange gescheitert war, fiel in der 31. Minute das 0:1. Joppi war nach einer Flanke zur Stelle und köpfelte überlegt ins lange Eck ein. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Zwei Strafstöße bringen die Jungbullen auf die Siegerstraße

Den ersten Abschluss nach dem Seitenwechsel gaben die Gäste ab: Kasai verfehlte das Tor des FC Liefering nur knapp (48.). Nachdem Bundschuh sich wenig später einmal mehr auszeichnen konnte, wusste sich der Schlussmann der Dornbirner gegen Nene Dorgeles jedoch nur mit einem Foul zu helfen. Referee Barmaksiz zeigte auf den Punkt. Roko Simic trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich (64.).

Kurz darauf durfte sich der Kroate erneut als Elfmeterschütze probieren, nachdem Domig Kameri umgegrätscht hatte. Roko Simic verwandelte erneut souverän - 2:1 (68.). Zwei Minuten später sorgten die Jungbullen für die Vorentscheidung: Kameri scheiterte mit seinem Versuch noch an Teufelskerl Bundschuh, ehe Nene Dorgeles eiskalt abstaubte - 3:1 (70.). Liefering spielte sich in einen regelrechten Rausch: Forson Amankwah zog aus großer Distanz ab und traf herrlich zum 4:1 (74.). Fünf Minuten später verhinderte Omoregie mit einer sensationellen Rettungstat den zweiten Treffer der Gäste. Dieser fiel in der 86. Minute: Lukas Katnik hatte im Strafraum zu viel Platz und schob mühelos ein.

2. Liga, 9. Runde

FC Liefering - FC Dornbirn 4:2 (0:1)

Red Bull Arena, Salzburg; SR Barmaksiz

Live-Ticker FC Liefering - FC Dornbirn

Tore: Simic (64./Elfer, 68./Elfer), Dorgeles (70.), Amankwah (75.) bzw. Joppi (31.), Katnik (86.)

Startelf Liefering: Krumrey; Atiabou, Baidoo, Böckle, Omoregie, Amankwah, Diambou, Dorgeles, Kameri, Schiestl, Simic

Startelf Dornbirn: Bundschuh; Anderson, Favali, Gurschler, Prirsch, Bauernfeind, Domig, Joppi, Santin, Kasai, Nagler

Gelbe Karten: keine bzw. Favali, Bundschuh, Bauernfeind, Rikal

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: FC Liefering via Getty Images