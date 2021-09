Der FC Blau-Weiß Linz hat in der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga eine Reaktion auf die Niederlage vor einer Woche gegen Amstetten gezeigt und einen 3:1-Heimsieg gegen den SV Horn eingefahren. Tobias Koch avancierte mit einem Doppelpack zum Mann des Spiels. Der SV Horn ist seit nunmehr vier Spielen sieglos.

Blau-Weiß Linz hat die Partie im Griff

Der amtierende Meister war in der Anfangsphase die spielbestimmende Mannschaft und fand auch die erste Topchance der Partie vor: Surdanovic brachte den Ball ideal auf Seidl, der jedoch ans Außennetz schoss (9.). Der Druck der Hausherren wurde von Minute zu Minute größer: Zunächst wurde ein vermeintliches Surdanovic-Tor wegen Abseits nicht anerkannt, ehe der auffälligste Mann der Linzer endlich jubeln durfte: Surdanovic blieb nach feinem Zuspiel von Seidl cool und schoss überlegt zum 1:0 ein (23.).

In der 29. Minute hatte Malicsek das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber im Eins gegen Eins an Ehmann. Vier Minuten später legten die Blau-Weißen endgültig nach: Seidl spielte auf für Koch, der aus gut 16 Metern zum 2:0 einschoss (33.). Die 2:0-Halbzeitführung der Hausherren ging auch in dieser Höhe völlig in Ordnung.

Kurz nach dem Seitenwechsel wurden sofort wieder die Linzer gefährlich: Surdanovic zog ab, traf aber nur die Querlatte (47.). Vier Minuten später fanden die Waldviertler eine Top-Möglichkeit vor: Cosgun setzte sich im Strafraum stark gegen Janeczek durch und verfehlte das Tor mit seinem Schuss hauchzart (51.)

In der 74. Minute sorgte Tobias Koch mit seinem ersten Doppelpack für die Entscheidung: Koch staubte nach einem Versuch von Plojer ab - 3:0 (74.). Den Anschlusstreffer erzielte Marco Toro per Kopf (81.). Schlussendlich feierten die Linzer einen hochverdienten Heimsieg.

2. Liga, 9. Runde

FC Blau-Weiß Linz - SV Horn 3:1 (2:0)

Hofmann Personal Stadion, Linz; SR Pfister

Tore: Surdanovic (21.), Koch (33., 75.) bzw. Toro (82.)

Startelf BW Linz: Schmid; Maranda, Strauss, Gölles, Janeczek, Koch, Brandner, Seidl, Kostic, Malicsek, Surdanovic

Startelf Horn: Ehmann; Bauer, Gobara, Klar, Macher, Neumayer, Briedl, Marakis, Yilmaz, Cosgun, Toro

Gelbe Karten: Brandner, Mitrovic, Seidl, Kostic bzw. Klar

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal