Der SK Vorwärts Steyr konnte in der 9. Runde der 2. Liga den ersten Sieg in dieser Saison bejubeln. Die Oberösterreicher setzten sich ausgerechnet bei Cup-Schreck KSV 1919 3:1 durch. Gerhard Dombaxi schoss die Steyrer mit einem Doppelpack zum ersten Dreier in dieser Spielzeit. Steyr hält damit bei vier Punkten, ist aber nach wie vor Tabellenletzter.

Cup-Held N'Zi bringt Falken in Führung, doch Dombaxi gleicht mit dem Pausenpfiff aus

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase hatte Paul Komolafe die erste Chance des Spiels, doch er scheiterte aus spitzem Winkel an Turner (17.). Auf der anderen Seite probierte es Aleksandar Demonjic mit einem Schuss 30 Metern. KSV-Keeper Christopher Giuliani war aber zur Stelle und konnte zum Eckball klären (21.). Kurz darauf kam der Tabellenletzte zum nächsten Abschluss: Chukwubuikem Ikwuemesi zog halbrechts im Strafraum ab, doch sein Versuch ging knapp am langen Eck vorbei.

Vier Minuten später gingen die Falken in Führung: Mario Grgic zirkelte einen Freistoß hoch in den Strafraum, wo N'Zi hochstieg und das Leder per Kopf im Tor versenkte - 1:0 (28.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlugen aber die Oberösterreicher zu: Paul Sahanek flankte von rechts ins Zentrum, wo Dombaxi aus gut 12 Metern zum Ausgleich einschoss (45.).

Nach dem Seitenwechsel drückten die Kapfenberger auf den Führungstreffer, doch Dardan Shabanhaxhaj ließ acht Meter vor dem Tor eine Riesenchance liegen. In der 59. Minute konnte sich Turner bei einem Versuch von Puschl auszeichnen. In der 67. Minute gab es nach einem Foul von Cherif, der mit Gelb-Rot vom Platz musste, Elfmeter für die Gäste. Alberto Prada trat an und verwandelte - 1:2.

Steyr hatte in Überzahl alles im Griff. Die Entscheidung fiel aber erst in der 90. Minute: Gerhard Dombaxi war nach einem Konter auf und davon, umkurvte Giuliani und schob zum 3:1-Endstand ein.

2. Liga, 9. Runde

KSV 1919 - SK Vorwärts Steyr 1:3 (1:1)

Franz Fekete Stadion, Kapfenberg; SR Schilcher

Tore: N'Zi (28.) bzw. Dombaxi (45., 90.), Prada (68./Elfmeter)

Startelf KSV 1919: Giuliani; Cetina, Cherif, Pichorner, N'Zi, Lalic, Graschi, Grgic, Shabanhaxhaj, Komolafe, Eloshvili

Startelf Steyr: Turner; Pasic, Sahanek, Prada, Dombaxi, Martic, Demonjic, Brandstätter, Fischer, Bilic, Ikwuemesi

Gelbe Karten: Cherif, Puschl bzw. Demonjic, Brandstätter, Prada

Gelb-Rot: Cherif

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Harald Dostal