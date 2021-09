Das erste Aufeinandertreffen zwischen dem spusu SKN St. Pölten und dem SKU Ertl Glas Amstetten in der zweithöchsten Spielklasse des Landes gestaltete sich als klare Angelegenheit. Die Gastgeber aus der Landeshauptstadt zeigten sich gegen harmlose Amstettner im niederösterreichischen Duell deutlich überlegen und siegten mit 4:0.

Gschweidl nützt die erste Großchance

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden niederösterreichischen Teams in der 2. Liga bestimmte St. Pölten das Spielgeschehen, Schütz und Davies sorgten für erste Halbchancen für die Wölfe - allerdings ließen die ersten wirklich guten Möglichkeiten etwas auf sich warten. In der 37. Spielminute war es dann aber soweit: Bernd Gschweidl wurde mittels Pass von Daniel Schütz aus dem Halbfeld optimal bedient, aus kurzer Distanz machte der Angreifer das 1:0. Die Führung für die Hausherren - sie war durchaus verdient, zumal Amstetten im NÖ-Duell nie so wirklich in die Gänge kam.

Am Ende wurde es deutlich

Auch nach dem Seitenwechsel passierte auf dem Feld zunächst wenig. St. Pölten verwaltete die knappe Führung, der SKU sorgte nicht für die ganz große Gefahr. Doch bei St. Pölten, da platzte plötzlich der Knoten. Ulysses Llanez Jr. zeichnete in der 68. Minute aus kurzer Distanz für das 2:0 verantwortlich, zehn Minuten später schlug George Davies zu, netzte nach starker Vorlage zum 3:0 ein (78.). Doch dem nicht genug, getreu dem Motto "Vier gewinnt!" trug sich auch noch Yunsang Hong in die Torschützenliste ein, wurde dabei von Barlov assistiert (89.). David Riegler sah in der Nachspielzeit nach einer Unsportlichkeit zwar noch Gelb-Rot, es sollte die Freude der St. Pöltner über den erhofften Befreiungsschlag im niederösterreichischen Kräftemessen aber nicht mindern.

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

spusu SKN St. Pölten - SKU Ertl Glas Amstetten 4:0 (1:0)

NV Arena; SR Lechner

Tore: 36. 1:0 Bernd Gschweidl, 68. 2:0 Ulysses Llanez Jr., 76. 3:0 George Davies, 87. 4:0 Yunsang Hong

Startelf St. Pölten: Kasten - Ramsebner, Conte, Messerer, Davies, Riegler, Schütz, Salamon, Keiblinger, Gschweidl, Llanez Jr.

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Dirnberger, Stark, Vojkovic, Leimhofer, Ammerer, Alli, Tschernegg, Frederiksen, Mayer

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Josef Parak