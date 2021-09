Der SC Austria Lustenau hatte nach dem Cup-Aus gegen Weiz am Freitagabend den FC Juniors OÖ zu Gast. In der Liga zeigten die Austrianer ein komplett anderes Gesicht, die Oberösterreicher wurden regelrecht überrollt. Mit einem 5:0-Heimsieg und drei Tabakovic-Treffern durften die Lustenauer Fans zufrieden sein.

Lustenauer Einbahnstraßen-Fußball

Von Beginn weg dirigierten die Hausherren das Spiel. Michael Cheukoua hatte bereits in der 3. Minute die erste Möglichkeit, Torwart Polster konnte abwehren. In der 13. Spielminute ging die Austria dann aber in Führung: Saracevic flankte zur Mitte, die Torversicherung aus der Schweiz, Haris Tabakovic, stieg am höchsten - 1:0. Von der Cup-Pleite gegen Weiz war bei den Mannen von Markus Mader nichts mehr zu spüren, munter ging das Spiel nach vorne. So war das 2:0 in der 35. Spielminute die logische Konsequenz, dieses Mal machte es Saracevic selbst. Wunderbar von Torwart Schierl bedient, ließ Lustenaus Spielmacher auf der rechten Sechzehnerkante zwei Gegner ins Leere laufen und verwertete ins lange Eck. Noch vor der Pause legten die Grün-Weißen nach. Michael Cheukoua - abermals in Topform - wurde durch die Schnittstelle der Abwehr bedient, zeigte sich gegen Goalie Polster cool und schob am überspielten Schlussmann vorbei zum 3:0 ein (39.).

Tabakovic in Topform

Mit der komfortablen Halbzeitführung und der lautstarken Anhängerschaft im Rücken gestaltete sich auch Hälfte zwei als ein Leichtes für Lustenau. In der 70. Minute besorgte Tabakovic das 4:0, abermals bedient von Saracevic. Und, um den Dreierpack zu vollenden, schlug Tabakovic erneut zu, nach idealer Baiye-Vorarbeit brauchte der Angreifer nur mehr einzuschieben (82.). Tabakovic hält nun bei satten zwölf Saisontreffern. Mit fünf Toren gegen die Juniors und sechs Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Liefering feierten die Vorarlberger einen perfekten Abend - das Cup-Aus dürfte damit wohl niemanden mehr interessieren.

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

SC Austria Lustenau - FC Juniors OÖ 5:0 (3:0)

Reichshofstadion; 2550 Zuschauer; SR Talic

Tore: 13. 1:0 Haris Tabakovic, 35. 2:0 Muhammed Cham Saracevic, 39. 3:0 Michael Cheukoua, 70. 4:0 Haris Tabakovic, 82. 5:0 Haris Tabakovic

Startelf Lustenau: Schierl - Hugonet, Gmeiner, Guenouche, Maak, Baiye, Saracevic, Grabher, Cheukoua, Stefanon, Tabakovic

Startelf Juniors OÖ: Polster - Würdinger, Kapsamer, Wallquist, Ramos, Sulzner, Sulejmanovic, Michlmayr, Haas, Weixelbraun, Griger

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL