Im Wiener Duell am Samstagnachmittag hatte der FAC Wien den SK Rapid II zu Gast. In einer unterhaltsamen Partie hatten beide Teams beste Möglichkeiten auf einen Sieg, am Ende gelang aber keiner der beiden Mannschaften der Lucky Punch. Das Aufeinandertreffen in der Bundeshauptstadt endete torlos.

Chancen auf beiden Seiten

Mit Möglichkeiten auf beiden Seiten starteten die Teams ins Wiener Duell. Erst verpasste Schmid nach Rasner-Hereingabe im Strafraum nur knapp den Ball, auf der Gegenseite kam Nicholas Wunsch erstmals zum Abschluss, FAC-Goalie Gütlbauer hatte mit dem Versuch aber keine Probleme (7.). Das Spiel war von vielen Zweikämpfen geprägt - die ganz großen Torraumszenen aber fanden nicht statt. Der FAC etwa konnte erst in Minute 22 den ersten Torschuss verzeichnen - Schmid verpasste knapp. Zwei Minuten später dann ein Aufreger: Marcel Monsberger überlupfte von der Torauslinie den Rapid-Keeper, der Ball (noch abgefälscht) segelte die Torlinie entlang - war aber nicht mit vollem Umfang hinter der Linie. Glück für Rapid - Pech für den FAC. Doch auch auf der Gegenseite wurde der Schlussmann überlupft, Gütlbauer war geschlagen - aber Bubalovic eilte zur Rettung. Torlos ging es in die Pause.

In Überzahl nahe am Siegestreffer

Nach der Pause konnte der FAC sich gleich dreifach gefährlich dem gegnerischen Tor annähern - noch gefährlicher wurden aber die Rapidler. Besonders Kapitän Nicolas Wunsch zeigte sich brandgefährlich. Erst traf er mit einem Flachschuss den Pfosten (54.), wenig später das Außennetz. Es war ein Hin und Her. Denn Monsberger scheiterte noch an Hedl, Flavio dos Santos konnte den Nachschuss nicht verwerten (64.), zudem verpasste Slobodan Mihajlovic in der 69. Spielminute nur knapp das Tor. Die Schlussphase musste der FAC noch in Unterzahl bestreiten, David Ungar sah doppelt gelb. Und die Rapid-Überzahl hätte sich noch fast ausgezahlt: Bernhard Zimmermann wuchtete einen Ball in der 94. Minute noch an die Querlatte - ein Tor aber sollte an diesem Samstag keinem der beiden Teams gelingen. Das Wien-Derby endete torlos.

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

FAC Wien - SK Rapid II 0:0 (0:0)

FAC-Platz; 1187 Zuschauer; SR Jäger

Gelb-Rot: 79. David Ungar (FAC, Unsportlichkeit)

Startelf FAC: Gütlbauer - Puchegger, Bubalovic, Gassmann, Rechberger, Krainz, Felber, Rasner, Flavio, Schmid, Mosnberger

Startelf Rapid II: Niklas Hedl - Dijakovic, Bosnjak, Wunsch, Sulzbacher, Binder, Moormann, Tobias Hedl, Oswald, Querfeld, Velimirovic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Josef Parak