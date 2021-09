Zur Sonntagsmatinee hatten die Young Violets Austria Wien den SV Licht-Loidl Lafnitz zu Gast in der Generali-Arena. In einer ausgeglichenen Partie sorgte ein Foulelfmeter in der ersten Hälfte für die Entscheidung. Mario Kröpfl verwandelte eiskalt und fixierte den knappen Lafnitzer 1:0-Auswärtssieg in der 30. Minute.

Kröpfl ließ sich nicht lumpen

Lange war die Spannung im Spiel nur bedingt vorhanden. Beide Teams kamen zunächst nicht wirklich in die gefährlichen Räume, die Young Violets agierten zwar anfangs spielbestimmend, taten sich aber ebenso schwer, Chancen zu kreieren. Eine gute halbe Stunde dauerte es, ehe auch erste Torraumszenen dem Spiel etwas Würze verliehen. Auf Seiten der Lafnitzer kombinierten sich so etwa Lukas Fadinger und Philipp Wendler vor das Violets-Tor, Fadinger scheiterte aber an Kos, der den Weg zum Tor gut zumachte (28.). Auf der Gegenseite legte Josef Pross quer auf Tristan Hammond - der aber verfehlte das Spielgerät knapp (29.). Eine Zeigerumdrehung später fiel dann aber der erste Treffer - und das nach einem Strafstoß. Ziad El Sheiwi fegte einen Lafnitz-Akteur knapp hinter der Strafraumlinie von den Beinen, Schiedsrichter Ristoskov zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Routinier Mario Kröpfl ließ sich nicht zweimal bitten, lupfte ganz cool in die Tormitte und ließ Mirko Kos im Violets-Tor keine Chance (30.). Lafnitz hatte weiterhin die besseren Möglichkeiten, Wendler konnte eine Kröpfl-Hereingabe aber nicht verwerten (33.), Fadinger scheiterte an Kos (39.). Mit der knappen Lafnitzer 1:0-Führung ging es in die Kabinen.

Gute Chancen, keine weiteren Tore

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Young Violets sehr engagiert - doch gute Chancen schauten nur selten heraus für die Suchard-Elf. So wurde ein Abschluss aus dem Rückraum von Wustinger geblockt, bei einer Dreifachchance in der 80. Spielminute fehlte ein wenig das Glück: So hatten gleich drei Violets-Akteure den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, entweder wurde aber das Spielgerät um Zentimeter verfehlt oder es war noch ein Lafnitzer dazwischen. Auf der Gegenseite konzentrierten sich die Oststeirer in Hälfte zwei vor allem auf die Defensivarbeit - es boten sich aber immer wieder Räume für Konter. Doch auch bei Lafnitz fehlte ein wenig das Glück zum Tor. Daniel Gremsl verpasste in Minute 51 nur ganz knapp das Tor, von halbrechts jagte er den Ball nur knapp am langen Pfosten vorbei. Auch der eingewechselte Christian Lichtenberger verpasste aus ähnlicher Tor das 0:2. Und in der Nachspielzeit war YV-Goalie Mirko Kos gleich dreifach zur Stelle, verhinderte gegen Lichtenberger (Volleyschuss), Grosse (Abpraller Nummer eins) und Kröpfl (Abpraller Nummer zwei) eine höhere Niederlage. Am Ende holte sich Lafnitz so einen knappen 1:0-Auswärtssieg in Favoriten.

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

Young Violets Austria Wien - SV Licht-Loidl Lafnitz 0:1 (0:1)

Generali-Arena; 322 Zuschauer; SR Ristoskov

Tor: 0:1 30. Mario Kröpfl (Foulelfmeter)

Startelf Young Violets: Kos - El Sheiwi, Wustinger, Hammond, Smrcka, Pross, Hahn, Gintsberger, Meisl, Fischerauer, Schifferl

Startelf Lafnitz: Zingl - Gremsl, Wendler, Pfeifer, Kröpfl, Grasser, Schriebl, Sittsam, Gölles, Siegl, Fadinger

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: GEPA/ADMIRAL