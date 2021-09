Am Sonntagvormittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem GAK 1902 und Wacker Innsbruck. Die Gäste gingen als Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Am Ende konnten sich die Grazer mit 3:1 durchsetzen und zu den Tirolern aufschließen.

Unentschieden zur Pause

Erster Schussversuch der Innsbrucker im Strafraum gleich in Minute eins - Der Abschluss von Okan Aydin wird aber abgeblockt. Und auch der GAK gibt im Gegenzug den ersten Warnschuss ab. Mamadou Sangare mit dem Zuspiel auf Marco Perchtold - Eckstoß. In der sechsten Minute zappelt das Leder im Netz des GAK: Wacker mit dem langen Ball aus der Defensive heraus und dem anschließenden Überzahlspiel in der gegnerischen Hälfte - Atsushi Zaizen mit dem Querpass auf Okan Aydin, der das Leder technisch sauber verarbeitet und mit dem zweiten Kontakt vollstreckt. Und die Innsbrucker wollen nachlegen: Lukas Fridrikas hat Platz und hält aus der Distanz drauf. Der Schuss gerät zu zentral auf das Tor von Jakob Meierhofer, der die Kugel mühelos abfängt. Dann auch der GAK einmal: David Peham hat nach einer Flanke mächtig Platz und setzt den Kopfball knapp neben den Pfosten. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten geht allerdings hoch - Abseits. Kurz darauf ein Lattentreffer auf Seiten der Grazer: Thomas Fink mit der Flanke von der linken Seite und erneut taucht David Peham in der Box auf. Den Kopfballversuch hämmert der Stoßstürmer an die Latte. Dann falcht das Spiel etwas ab, ehe in der 27. Minute die Grazer jubeln. Riesenbock von Torhüter Marco Knaller im Tor der Innsbrucker - einen Freistoß aus dem Halbfeld kann der Keeper nicht sichern und lässt die Kugel wieder fallen. Marco Sebastian Gantschnig sagt "Danke!" und versenkt aus der Drehung ins leere Tor. Die erste Halbzeit endet mit zwei Halbchancen auf beiden Seiten.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Innsbruckern. Ronivaldo tritt erstmals in diesem Siel in Erscheinung. Nach dem Zuspiel von Atsushi Zaizen wird der Schuss aus knapp 16 Metern von Jakob Meierhofer pariert. Dann die Top-Chance für den GAK zur Führung: Thomas Fink verlängert per Kopf zu Peham, der aus kürzester Distanz verzieht - Knapp rechts am Tor vorbei. Dann hat Innsbruck Pech: Atsushi Zaizen köpft nach der Flanke von Okan Aydin an den Innenpfosten! Der GAK kann in der Folge die Situation klären. Die Partie ist auf Messers Schneide. Dann bekommen die Grazer plötzlich einen Elfer zugesprochen. Marco Knaller errät die Ecke, doch der Strafstoß ist zu gut getreten von Marco Sebastian Gantschnig! Er vollstreckt flach ins rechte Eck. Die Grazer halten in der zweiten Halbzeit den eigenen Kasten sauber und kommen durch den Elfmeter zur glücklichen Führung. Darijo Grujcic verteidigt bei seinem Foulspiel an David Peham plump und verhilft dem GAK damit zum Treffer. Die Innsbrucker werfen dann alles nach vorne, was sie auch müssen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Mamadou Sangare sorgt dann frühzeitig für die Entscheidung - Marco Holz mit dem Fehlpass in der eigenen Hälfte. Sangare zieht an und schiebt ganz cool ins lange Eck ein. Und so ist es auch - nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und der GAK jubelt über drei Punkte.