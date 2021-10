Flutlichtspiel auf der Birkenwiese, Ländle-Derby, der Tabellenführer zu Gast in der Nachbargemeinde. Das Ländle-Derby in der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem FC Mohren Dornbirn 1913 und dem SC Austria Lustenau lockte über 4000 Zuschauer ins Stadion Birkenwiese. Auf dem Platz setzte die Austria den Erfolgslauf fort: Gegen die Rothosen wurde ein 2:0-Auswärtssieg eingefahren.

Nackenschlag vor der Pause

Die Stimmung war bestens, besonders der Support der Lustenauer Fans brachte ordentlich Stimmung auf die Birkenwiese. Auf dem Platz allerdings, da taten sich die Austrianer zunächst etwas schwer. Dornbirn spielte in der Defensive sehr diszipliniert, ließ lange keine wirklichen Torchancen der Gäste zu. Die Möglichkeit auf die Führung - die hatten sogar die Rothosen. Yann Kasai, generell sehr präsent im Spiel der Gastgeber - schirmte den Ball im gegnerischen Sechzehner gut ab, aus der Drehung lupfte er das Leder auf die lange Ecke - Austria-Keeper Domenik Schierl parierte aber stark (29.). Doch wenn es läuft, dann läuft's. Und bei Lustenau - da klappt in dieser Saison vieles. So sorgte ein Standard doch noch für die Pausenführung: Cheukoua führte einen Eckball blitzschnell aus, Cham flankte daraufhin in den Fünfer - und da köpfte Tormaschine Haris Tabakovic zu seinem 13. Saisontreffer ein (45.). Ein Gegentor zur denkbar ungünstigsten Zeit für die Elf von Eric Orie.

Bundschuh-Patzer sorgt für Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Austria dann etwas aktiver, hatte durch Baiye (verpasste eine Hereingabe nur knapp) und dem sehr auffälligen Teixeira (scheiterte an Bundschuh) in Minute 53 gleich eine Doppelchance. Im Gegenzug setzte Yann Kasai einen Kopfball nach Kircher-Einwurf nur knapp neben das Gehäuse. Dornbirn setzte dann voll auf die Offensiven, Orie brachte mit Nagler, Rikal und Katnik gleich drei Angreifer neu in die Partie. Genützt hat es allerdings wenig - stattdessen sorgte Muhammed Cham für die Entscheidung. Per Flatterball vom Sechzehner überwand er Dornbirns Lucas Bundschuh, das Tor ging aber auf die Kappe des Keepers, der den zentralen Schuss nicht mehr über das Tor lenken konnte (69.). Da Katnik in der 80. Minute noch eine aussichtsreiche Möglichkeit nicht nutzen konnte - er traf den Ball aus der Drehung nicht richtig - holte sich Lustenau einen verdienten 2:0-Derbysieg auf der Birkenwiese.

Den Fans gefiel's, der Vorsprung an der Tabellenspitze ist verteidigt. Und in Lustenau - da werden die Stimmen, die über einen möglichen Aufstieg nachdenken, bereits etwas lauter.

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - SC Austria Lustenau 0:2 (0:1)

Stadion Birkenwiese; SR Fröhlacher

Tore: 45. 0:1 Haris Tabakovic, 69. 0:2 Muhammed Cham Saracevic

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Favali, Anderson, Santin, Joppi, Prirsch, Omerovic, Bauernfeind, Domig, Kircher, Kasai

Startelf Lustenau: Schierl - Hugonet, Gmeiner, Guenouche, Maak, Baiye, Cham, Grabher, Teixeira, Cheukoua, Tabakovic

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL