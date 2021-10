Am Samstagnachmittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Lafnitz und dem FC Liefering. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Gäste. Lafnitz dürfte sich ärgern, denn man fand eine Vielzahl guter Möglichkeiten vor, die man allerdings nicht nutzen konnte.

Führung für Lafnitz

Dabei beginnt das Match mit stärkeren Lafnitzern, die gleich für einige gute Offensivaktionen sorgen. Sehenswerte Aktion, doch Christian Lichtenberger gelingt es nicht, diese gute Möglichkeit zu nutzen. Kurz darauf ist es aber so weit. Thorsten Schriebl bewahrt in der 16. Minute kühlen Kopf und kann zum 1:0 einschieben. Vorlagengeber war Philipp Wendler. Die Führung hält aber nicht lange. Nene Dorgeles verwertet in Minute 20 zum 1:1 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Im Gegenzug ist es wieder Lafnitz: Tor-Möglichkeit für Lukas Fadinger, der diese Gelegenheit aber nicht nützen kann. In Minute 22 fasst sich Benjamin Atiabou (FC Liefering) ein Herz und vollendet eiskalt zum 1:2. Für die Vorlage zeigte sich Justin Omoregie verantwortlich. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht und bleiben am Drücker. Dann aber plötzlich Gefahr im Strafraum von Liefering, doch Florian Sittsam gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Die Halbzeit endet auch mit einer guten Möglichkeit der Lafnitzer, doch es bleibt beim 2:1 für die Lieferinger.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer guten Chance für die Lafnitzer, doch wie schon im ersten Durchgang scheitern die Lafnitzer am eigenen Unvermögen. Dann ist es wieder Lafnitzs Lukas Fadinger, jedoch daneben schießt. Die Lafnitzer riskieren dann immer noch mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man wirft alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1 für Liefering. In Minute 78 drückt Roko Simic den Ball über die Linie und stellt auf 1:3. Damit dürfte das Spiel wohl entschieden sein. Lafnitz ist zwar weiter bemüht, doch es bleibt beim 3:1-Sieg. Justin Omoregie sucht in der Schlussphase noch einmal den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Dann ist es Lieferings Elias Havel, der den Torhüter nicht bezwingen kann. Kurz darauf pfeift der Schiri ab. .