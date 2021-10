Markus Rusek hat den GAK in der 10. Runde der ADMIRAL 2. Liga zu einem knappen 1:0-Heimsieg gegen den Floridsdorfer AC geschossen. Die Grazer verbessern sich damit vorübergehend auf den fünften Tabellenplatz. Die Wiener liegen mit 15 Punkten auf Rang acht.

GAK dominiert das Spielgeschehen

Die Grazer hatten gleich zu Beginn deutlich mehr Spielanteile: Nach einer Flanke von links konnte Marco Perchtold gerade noch am Kopfball gehindert werden (12.). Vier Minuten später gingen die Gäste vermeintlich in Führung, doch Marcel Monsberger schoss aus Abseitsposition ein. In der 27. Minute war Monsberger auf und davon, schoss aber ans Außennetz.

Nach wie vor hatten aber die Steirer mehr vom Spielgeschehen: Mamadou Sangare kam in der 34. Minute zum Abschluss und prüfte Gütlbauer, ehe sich der U21-Nationalteamtorhüter bei einem Peham-Schuss auszeichnen konnte. Kurz darauf scheiterten auch Palla und Fink. Schlussendlich ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Die Hausherren hatten das Spielgeschehen auch nach dem Seitenwechsel im Griff und kamen durch Lukas Gabbichler zu einer Topchance, doch Gütlbauer konnte seinen Versuch herausragend aus dem langen Eck fischen (59.). Zwei Minuten später musste GAK-Keeper Meierhofer gegen Anthony Schmid retten (61.).

In der 84. Minute war es dann aber soweit: Markus Rusek stieg bei einem Corner am höchsten und köpfelte zum 1:0-Endstand für den GAK ein. Der späte Siegtreffer war aufgrund der Spielanteile gerecht und somit konnte der GAK den fünften Saisonsieg unter Dach und Fach bringen.