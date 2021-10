Zur Sonntagsmatinee der ADMIRAL 2. Liga empfing der FC Wacker Innsbruck den FC Blau-Weiß Linz im heimischen Tivoli-Stadion. In einer spannenden Partie schaute es lange nach einer Nullnummer aus, erst kurz vor dem Schlusspfiff fiel das einzige Tor der Partie. Aleksandar Kostic sorgte mit seinem Abstauber für einen verdienten 1:0-Auswärtssieg der Stahlstädter.

Innsbruck mit Dusel

Die Linzer starteten mit viel Power in den ersten Durchgang. Dwamena und Seidl hatten bereits in der 7. Minute die Führung auf dem Fuß, Innsbruck-Torwart Knaller war aber zur Stelle - wie auch zwei Minuten später, als er Surdanovic im Halbfeld in Libero-Manier abgrätschte. Während Blau Weiss Linz mit viel Offensivdrang agierte, zeigte Wacker aber auch Unsicherheiten im Spielaufbau - in der ersten Hälfte lief nur wenig zusammen bei der Bierofka-Elf. Und auch eine Portion Glück war bei den Gastgebern dabei: So wurde der sehr präsente Raphael Dwamena im Strafraum von Florian Kopp klar zu Fall gebracht - Schiedsrichter Jandl ließ aber weiterlaufen, ein Elfmeter wäre in dieser Situation durchaus angemessen gewesen (19.). In der 35. Minute hatte Fabio Strauss zudem eine super Chance, wurde nach einem Standard im Rücken der Abwehr vergessen - aus kurzer Distanz schoss er aber über das Tor. Aber auch Innsbruck hatte offensiv seine Momente: Fridrikas verfehlte etwa mit einem Schuss von der linken Seite nur knapp das Kreuzeck (22.), Ronivaldo traf in der 24. Minute - allerdings aus klarer Abseitsposition, was auch dem Schiedsrichter-Assistenten nicht verborgen blieb. So ging es torlos in die Pause.

Späte Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie etwas ab, Innsbruck präsentierte sich deutlich sicherer - Torchancen waren zunächst aber auf beiden Seiten Mangelware. Und wenn es gefährlich wurde, dann bei den Gästen. Wacker hingegen gab sich in der Offensive in Hälfte zwei sehr zurückhaltend. Die beste Möglichkeit nach der Pause hatte dann Tobias Koch auf dem Fuß, aus der Distanz fehlten nur wenige Zentimeter zum Torerfolg, Kochs Schuss klatschte ans Lattenkreuz (69.). Es schaute schwer nach einem torlosen Unentschieden aus - eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit klappte es aber doch noch mit dem Treffer. Raphael Dwamena setzte sich im Zweikampf durch, startete auf der rechten Seite auf das Tor. Aus spitzem Winkel scheiterte er zwar zunächst am starken Marco Knaller. Der Ball prallte aber in den Sechzehner, dort stand der eingewechselte Aleksandar Kostic goldrichtig und platzierte aus gut zwölf Metern den Ball im leeren Tor (89.).

Durch den knappen 1:0-Auswärtssieg in Innsbruck klettert Linz auf den dritten Tabellenrang. Wacker Innsbruck hingegen wartet nun schon seit drei Ligaspielen auf einen vollen Erfolg - der Anschluss an die Spitzenplätze wird größer.

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde

FC Wacker Innsbruck - FC Blau Weiss Linz 0:1 (0:0)

Tivoli Stadion Tirol; 1964 Zuschauer; SR Jandl

Tore: 89. 0:1 Aleksandar Kostic

Startelf Innsbruck: Knaller - Hager, Grujcic, Joppich, Kopp, Jamnig, Holz, Galle, Hubmann, Ronivaldo, Fridrikas

Startelf BW Linz: Schmid - Strauss, Mitrovic, Janeczek, Koch, Brandner, Windhager, Dwamena, Malicsek, Seidl, Surdanovic

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Harald Dostal/fodo.media