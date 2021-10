Der SKN St. Pölten hat in der 11. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen 6:1-Kantersieg gegen den GAK gefeiert. Die Niederösterreicher hatten gegen defensiv indisponierte Grazer leichtes Spiel und führten bereits zur Halbzeit 3:0. Die Wölfe bejubeln damit den dritten Sieg in Serie, der sie vorübergehend auf den zehnten Tabellenplatz befördert.

St. Pölten stürzt indisponierte Grazer in ein Debakel

Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einer klaren Angelegenheit für die Hausherren. Bereits in der 11. Minute gingen die St. Pöltner in Führung: Daniel Schütz stand nach einer abgefälschten Flanke von Llanez goldrichtig und schoss aus acht Metern zur 1:0-Führung ein. Nachdem St. Pölten-Keeper Kasten bei einem Schuss von Sangare erstmals zupacken musste (19.), erhöhten die Niederösterreicher auf 2:0.

Kovacevic startete nach einem Zuspiel von Keiblinger durch, steuerte auf das Tor der Gäste zu und schoss wuchtig ein (22.). Nach einer halben Stunde fanden die Gäste eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer vor, doch Gantschnig scheiterte mit seinem Drehschuss an Kasten (30.). Fünf Minuten später setzte sich Davies auf der linken Seite stark durch, zog in den Strafraum und flankte scharf ins Zentrum. Dort bugsierte Rosenberger das Leder unglücklich ins eigene Tor - 3:0 (35.). Mit diesem deutlichen Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Die erste Chance in Halbzeit zwei fanden die Hausherren vor: Markus Rusek hatte bei seinem Hammer aus der Distanz Pech und scheiterte an der Latte (48.). Die Treffer erzielten heute aber die Wölfe aus St. Pölten: Llanez lief auf der linken Seite Graf davon und hatte das Auge für den mitgelaufenen Davies, der vor Meierhofer eiskalt blieb und locker zum 4:0 einschob (57.). Wenige Sekunden später hätte Kovacevic auf 5:0 stellen müssen, doch der Stürmer schoss am halbleeren Tor vorbei.

Der Horror-Abend nahm für die Grazer seinen Lauf: Zunächst schnürte Davies per Foulelfmeter den Doppelpack (66.), ehe der US-Amerikaner Llanez nur vier Minuten später den Ball ins Tor spitzelte (70.). Daniel Kalajdzic gelang in der 81. Minute der Ehrentreffer für den GAK.

2. Liga, 11. Runde

SKN St. Pölten - GAK 6:1 (3:0)

NV-Arena, St. Pölten; 1.486 Zuschauer; SR Schüttengruber

Tore: Schütz (11.), Kovacevic (22.), Rosenberger (35./Eigentor), Davies (57., 66.), Llanez (70.) bzw. Kalajdzic (81.)

Startelf St. Pölten: Kasten; Riegler, Ramsebner, Salamon, Conte, Schütz, Keiblinger, Messerer, Davies, Llanez, Kovacevic

Startelf GAK: Meierhofer; Weberbauer, Graf, Gantschnig, Rosenberger, Gabbichler, Rusek, Fink, Sangare, Perchtold, Peham

Gelbe Karten: Salamon, Ramsebner, Conte, Barlov bzw. Peham, Weberbauer, Poric

Gelb-Rot: Poric

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Fotos: GEPA/ADMIRAL