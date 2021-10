Der SKU Amstetten hat in der 11. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen den SV Horn gefeiert. Amstetten verbessert sich dank der Treffer von Schellnegger (42.), Feiertag (45.) und Alli (51.) auf den sechsten Tabellenrang. Der SV Horn fällt auf den neunten Platz zurück.

Amstetten gelingt entscheidender Doppelschlag vor der Pause

Die Hausherren waren in der Anfangsphase das etwas aktivere Team, wenngleich die Amstettner die ersten Chancen vorfanden: Stefan Feiertag zu zwei Mal ab (7., 11. Minute). Danach gestaltete sich die Partie sehr ausgeglichen, ehe die Gäste aus Amstetten kurz vor der Pause einen Doppelschlag landeten.

In der 42. Minute verlängerte Deinhofer eine Hereingabe von Alin Richtung Schellnegger, der den Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 über die Linie drückte. Drei Minuten später war Stefan Feiertag nach einem Patzer von Horn-Goalie Ehmann zur Stelle und stellte auf 0:2. Eine schmeichelhafte Pausenführung für den SKU Amstetten.

Ohne personelle Änderungen starteten beide Teams in die zweiten 45 Minuten der Partie. In der 51. Minute brachte Alin erneut den Ball hoch zur Mitte, wo Dirnberger Wale Musa Alli bediente. Der konnte unbedrängt in die linke Ecke einschießen – 0:3 (51.).

Damit war das Spiel zugunsten der Gäste entschieden. Die Horner wirkten geschockt und Amstetten versuchte diese Phase zu nützen, doch ein Schuss von Schellnegger bzw. ein Nachschuss von Alin (60.) sowie ein Kopfball von Wale Musa Alli (61.) fanden nicht den Weg ins Tor. Schlussendlich brachten die Amstettner den klaren Vorsprung locker über die Zeit.

2. Liga, 11. Runde

SV Horn - SKU Amstetten 0:3 (0:2)

Sparkasse Horn Arena; SR Kijas

Live-Ticker SV Horn - SKU Amstetten

Tore: Schellnegger (42.), Feiertag (45.), Alli (51.)

Startelf Horn: Ehmann; Sturing, Bauer, Gobara, Biek, Neumayer, Cosgun, Briedl, Yilmaz, Toro, Schelle

Startelf Amstetten: Verwüster; Vojkovic, Offenthaler, Dirnberger, Deinhofer, Tschernegg, Alin, Ammerer, Schellnegger, Feiertag, Alli

Gelbe Karten: Briedl, Sturing bzw. Vojkovic

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL