Nach der Länderspielpause empfing in der Admiral 2. Liga der SC Austria Lustenau den KSV 1919. Die Gäste hatten sich zwar viel vorgenommen, wollten im Ländle überraschen. Am Ende kam es aber ganz dick für die Steirer - der Tabellenführer ließ von Beginn an keinen Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen und spielte mit den Falken Katz und Maus. Die Hausherren setzten sich mit 6:0 durch und sorgten für ein Kapfenberger Debakel.

Haris Tabakovic hatte heute sein Visier richtig eingestellt - er traf binnen 30 Minuten dreimal und sorgte damit für die Vorentscheidung

Nach 30 Minuten war die Partie entschieden - Austria Lustenau führte mit 5:0

Bereits nach elf Minuten eröffnet Jean Hugonet das Lustenauer Torspektakel und stellte auf 1:0. Haris Tabakovic bezwang KSV-Torhüter Christopher Guiliani vom Elfmeterpunkt zum 2:0 (14.). Nur drei Minuten später klingelte es wieder im Kapfenberger Kasten - Bryan Silva Teixeira erhöhte auf 3:0. Der nächste Angriff der Hausherren führte bereits zum 4:0 - Fabian Gmeiner bediente Tabakovic und der Lustenauer Stürmer zeigte erneut seine Torqualitäten. Doch der Schweizer Mittelstürmer hatte an diesem Spieltag scheinbar noch nicht genug und trug sich mit seinem Treffer in der 30. Minute zum dritten mal in die Torschützenliste ein. Pünktlich nach 45 Minuten erlöste Schiedsrichter Achim Untergassner den Kapfenberger SV und pfiff zur Halbzeit.

Auch im zweiten Durchgang ließen die Hausherren dem KSV keine Chance

Auch nach dem Seitenwechsel spielte sich die Partie fast ausschließlich im Angriffsdrittel der Kapfenberger ab - bereits in den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn herrschte einige Male Alarm im Strafraum der Gäste aus der Steiermark. Teixeira und Kapitän Matthias Maak brachten den Ball jedoch nicht im Tor unter. In der 64. Minute machte es Brandon Baiye besser, der 20jährige Belgier düpierte die Kapfenberger Defensive und erhöhte auf 6:0. Der Ball war jetzt fast ausschließlich in den Reihen der Lustenauer anzutreffen, der Tabellenführer bewies einmal mehr seine Vormachtstellung in der Liga und erspielte Chance um Chance. Bis zum Schlusspfiff änderte sich aber am Resultat nichts mehr - die drei Punkte bleiben im Ländle - der SC Austria Lustenau ist weiterhin unangefochtener Tabellenführer.

SC AUSTRIA LUSTENAU - KSV 1919 6:0 (5:0)

Torfolge: 1:0 (11. Hugenet), 2:0 (14. Tabakovic (E.)), 3:0 (17. Teixeira), 4:0 und 5:0 (22. und 30. Tabakovic), 6:0 (64. Baye)

Reichshofstadion Lustenau; Untergasser - Schüttengruber - Zangerle

Startaufstellungen:

Austria Lustenau: Domenik Schierl - Jean Hugonet, Fabian Gmeiner, Hakim Guenouche, Matthias Maak (K) - Brandon Baiye, Muhammed Cham Saracevic, Pius Grabher - Bryan Silva Teixeira, Michael Cheukoua, Haris Tabakovic

Kapfenberger SV: Christopher Giuliani, Christoph Graschi, Mario Grgic (K), Matthias Puschl, Levan Eloshvili, Sekou Sylla, Winfred Amoah, Christoph Pichorner, Yao Olivier Juslin N'zi, Karlo Lalic, Seun Paul Komolafe

