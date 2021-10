Das Spiel zwischen dem SK Rapid II und dem FC Wacker Innsbruck stellte sich als klare Sache heraus. Aufgrund zahlreicher Unachtsamkeiten bei den Jungrapidlern fuhren die Gäste aus Tirol einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein. Ein Triplepack von Ronivaldo bescherte Masaki Morass einen Einstand nach Maß auf der Wacker-Trainerbank.

Blackout entscheidet Partie

Dabei zeigte sich Rapid II in den Anfangsminuten durchaus gefährlich, versuchte Wacker mit einem hohen Angriffspressing zu ärgern - und durch Strunz kamen auch erste Chancen zustande. Die 14. Spielminute sollte das Spiel dann aber bereits früh entscheiden. Rapids Eggenfellner übersah bei einem Pass zum Torwart Ronivaldo, der hinter seinem Rücken startete. Der Brasilianer fing den Rückpass ab, schob ein - und es stand nicht nur 0:1. Rapid II war vielmehr fortan komplett verunsichert. Velimirovic sorgte in der 20. Spielminute beinahe für eine Wiederholung des Gegentores, der Ball landete dieses Mal aber neben dem Tor. Aus Hütteldorfer Sicht war es des Öfteren dem Glück zu verdanken, nur mit dem 0:1 in die Pause zu gehen. So traf Zaizen (komplett alleinegelassen) nach Holz-Flanke nur die Querlatte (34.), eine Unsicherheit von Orgler (ebenfalls nach einer Flanke) konnte nicht genutzt werden (37.).

Drei Tore zum Sieg

Die Gastgeber wechselten zur Halbzeit doppelt - der erhoffte Aufschwung aber blieb aus. Es spielten nur die Innsbrucker, diese mussten nicht einmal allzu große Anstrengungen aufwenden. Und erneut war es Ronivaldo, der seine Torgefahr unter Beweis stellte: Rapid-Keeper Orgler konnte eine flache Hereingabe nicht festhalten, der Ball prallte optimal vor den Wacker-Angreifer, welcher zum 0:2 verwandelte (54.). Wenn bei Wacker etwas passierte - es passierte über Ronivaldo. So auch in der 72. Minute, Ronivaldo legte im Konter auf den eingewechselten Fridrikas ab, dieser scheiterte aber an Orgler. Zwölf Minuten später eine ähnliche Situation: Ronivaldo leitet den Konter im Mittelkreis ein - dieses Mal aber spielt er nicht mehr ab. Nahezu unbegleitet von Hütteldorfer Abewehrspielern verwandelte der Brasilianer nach seinem Solo zum dritten Tor (84.). Und auch wenn Rapid II sich sehr schwach präsentierte: Das Debüt von Bierofka-Nachfolger Masaki Morass verlief nach Plan.

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde

SK Rapid II - FC Wacker Innsbruck 0:3 (0:1)

Allianz Stadion; 380 Zuschauer; SR Talic

Tore: 14. 0:1 Ronivaldo, 54. 0:2 Ronivaldo, 84. 0:3 Ronivaldo

Startelf Rapid II: Orgler - Eggenfellner, Savic, Bosnjak, Wunsch, Strunz, Hajdari, Schobesberger, Oswald, Querfeld, Velimirovic

Startelf Innsbruck: Knaller - Grujcic, Joppich, Kopp, Jamnig, Holz, Aydin, Galle, Hubmann, Ronivaldo, Zaizen

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Josef Parak