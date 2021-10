Der SV Licht-Loidl Lafnitz hatte am 11. Spieltag den FC Mohren Dornbirn 1913 zu Gast in der heimischen Fußballarena. Die Dornbirner zeigten sich abermals als dankbarer Gegner, die drei Punkte blieben in der Steiermark. Ein Doppelpack von Julian Gölles in der ersten Hälfte sorgte für den Lafnitzer 2:0-Erfolg.

Frühes Tor, spätes Tor

Bereits früh in der Partie fiel der erste Treffer: In der fünften Spielminute versenkte Stefan Gölles den Ball im Tor der Rothosen, welches von Maximilian Lang gehütet wurde - Stammtorhüter Bundschuh fiel mit einer Gehirnerschütterung aus. Nach dem frühen Rückschlag rappelten sich die Gäste aus Vorarlberg aber schnell auf. Die erste Hälfte zeigte sich sehr ausgeglichen, die Elf von Eric Orie spielte gut mit. Wenn da nicht die Nachspielzeit gewesen wäre: Erneut war es Stefan Gölles, der den Ball im Tor unterbringen konnte (45./+1), das 2:0 kam für Dornbirn zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Deutliche Angelegenheit

In der zweiten Hälfte zeigte sich die Elf von Philipp Semlic spielerisch klar dominanter, Dornbirn verlegte sich nahezu komplett auf die Defensivarbeit. Einmal kamen die Rothosen aber doch gefährlich vor den gegnerischen Kasten: Sebastian Santin scheiterte aber an Elias Scherf (84.), welcher für Stammkeeper Andreas Zingl (war unglücklich umgeknickt) eingewechselt worden war. Auf der Gegenseite hätte Lafnitz die Partie noch deutlicher gestalten können: So hatte Philipp Wendler mehrere gute Möglichkeiten für ein Tor, auch Daniel Gremsl brachte den Ball in Minute 89 nicht im Tor unter.

Lafnitz schiebt sich durch den 2:0-Heimerfolg zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenrang vor, der FC Dornbirn kann sich nicht verbessern und steht auf Platz 15.

ADMIRAL 2. Liga, 11. Runde

SV Licht-Loidl Lafnitz - FC Mohren Dornbirn 1913 2:0 (2:0)

Fußballarena Lafnitz; 300 Zuschauer; SR Spurny

Tore: 5. 1:0 Stefan Gölles, 45./+1 2:0 Stefan Gölles

Startelf Lafnitz: Zingl - Umjenovic, Meister, Pfeifer, Kröpfl, Grasser, Gölles, Siegl, Fadinger, Lichtenberger, Grosse

Startelf Dornbirn: Lang - Favali, Anderson, Santin, Joppi, Prirsch, Omerovic, Bauernfeind, Domig, Kircher, Kasai

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL