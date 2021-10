In der zwölften Runde der ADMIRAL 2. Liga hatte der FAC Wien den SV Horn zu Gast. Die Partie gestaltete sich über 90 Minuten sehr klar, der FAC gewann vollkommen verdient mit 3:0. Die Tore für die Heimelf erzielten Rasner, Flavio und Schmid - einzig die Rote Karte für Mihajlovic (Tätlichkeit) trübte den Sieg der Floridsdorfer.

Klare Sache

Von Beginn weg dominierten die Gastgeber die Partie klar und kamen auch gefährlich vor das gegnerische Tor. Bereits in der zehnten Spielminute schaute die Führung für den FAC heraus: Joao Oliveira startete mit dem Lauf in die Tiefe, setzte sich im Zweikampf durch und schob ins kurze Eck ein. Der FAC auch dem 1:0 munter weiter. Mihajlovic scheiterte aus spitzem Winkel an Ehmann (23.), den folgenden Eckball setzte Oliveira per Kopf zu zentral (24.). Immer wieder war es Horn-Keeper Ehmann, der für seine Vorderleute retten musste. Im Duell gegen Flavio war er gleich zwei Mal Sieger, einen Rasner-Heber vom Mittelkreis drehte er gerade so noch über den Kasten (44.). Horn hingegen tat sich schwer, wurde in der 22. Minute aber dennoch gefährlich: Nach einem Standard schoss Sergio Marakis den zweiten Ball aber deutlich über das Gehäuse von Goalie Lukas Gütlbauer.

Souverän zu Ende gespielt

Die Teams waren noch kaum wieder auf dem Platz - da schlug der FAC wieder zu. Mihajlovic beackerte die rechte Seite, bedient Flavio dos Santos flach - und dieser verwertete die Vorlage dankend zum 2:0 (46.). Der FAC drückte weiter und wurde nach einer guten Stunde zum dritten Mal belohnt. Ehmann kam im Sechzehner gegen Mhajlovic zu spät, der Unparteiische entschied auf Elfmeter. Anthony Schmid zeigte sich cool und verwandelte halbhoch in die Mitte des Tores (58.). Anschließend schalteten die Floridsdorfer einen Gang zurück, verwalteten das klare Ergebnis locker. Einzig Mihajlovic war noch auf voller Betriebstemperatur, er sah nach einer Tätlichkeit zehn Minuten vor Schluss die Rote Karte (80.).

ADMIRAL 2. Liga, 12. Runde

FAC Wien - SV Horn 3:0 (1:0)

FAC-Platz; 597 Zuschauer; SR Ristoskov

Tore: 10. 1:0 Martin Rasner, 46. 2:0 Flavio Dos Santos Dias, 58. 3:0 Anthony Schmid (Strafstoß)

Rote Karte: 80. Slobodan Mihajlovic (Tätlichkeit)

Startelf FAC: Gütlbauer - Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Gassmann, Krainz, Rasner, Mihajlovic, Flavio, Schmid, Joao Miguel

Startelf Horn: Ehmann - Klar, Gobara, Bauer, Briedl, Marakis, Yilmaz, Neumayer, Ayyildiz, Camara, Cosgun

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: GEPA/ADMIRAL