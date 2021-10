Im Topspiel des Freitagabends empfing Tabellenführer SC Austria Lustenau den FC Blau Weiss Linz im heimischen Reichshofstadion. Mit einer engagierten Leistung setzten sich die Stahlstädter am Ende auswärts knapp mit 1:0 durch und fügten den Lustenauern die zweiten Saisonniederlage in der ADMIRAL 2. Liga zu.

Unterhaltsame Partie, Linz deutlich gefährlicher

Die Partie hatte es ordentlich in sich. Nach 20 Minuten hatte Schiedsrichter Jäger nicht weniger als sechs Gelbe Karten notiert, besonders im Mittelfeld schenkten sich beide Mannschaften nichts. Die erste Chance der Partie gehörte der Lustenauer Austria, Cheukou versuchte es aus halblinker Position, seinen Schuss konnte BW-Goalie Schmid aber festhalten (13.). Generell waren es die Gäste aus der Stahlstadt, welche in der ersten Hälfte eine super Partie ablieferten, die in dieser Saison so starken Offensiven der Vorarlberger kamen nur selten wirklich zur Geltung. Dafür hatte Linz Möglichkeiten zur Führung. Kostic prüfte Goalie Schierl in der 34. Minute erstmals, zwei Zeigerumdrehungen später ließ Dwamena eine Großchance liegen. Der Stürmer der Gäste wurde von der linken Seite am zweiten Pfosten bedient, sein Abschluss aus ganz kurzer Distanz geriet aber zu zentral - Schierl rettete und schnappte sich den Ball, bevor Kostic den Abpraller verwerten konnte. So ging es nach unterhaltsamen 45 Minuten torlos in die Kabinen.

Seidl führt Blau-Weiß auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich die beiden Teams weitestgehend. Gefährliche Strafraumszenen? Fehlanzeige. Bis zur 79. Minute - da gingen die Linzer in Führung. Und das durchaus überraschend, hatten die Lustenauer doch zuvor eine kurze Drangphase. Mit einem wunderschönen Ball von der linken Seite in den Rücken der Abwehr hebelte Acheampong die Lustenauer-Abwehr aus, Matthias Seidl drückte den Ball über die Linie. Domenik Schierl im Tor der Austria blieb ohne Abwehrchance.

Die Linzer brachten die knappe Führung über die Zeit, Lustenau-Torhüter Schierl wurde zudem noch mehrmals beschäftigt. Lustenau hingegen brachte den Ball in Person von Cem Türkmen (90./+3, kam vollkommen frei zum Kopfball) aber nicht mehr im gegnerischen Tor unter. Das 0:1 im Spitzenspiel bedeutet für die Elf von Markus Mader die zweite Saisonniederlage, der FC Liefering könnte bereits morgen gegen den GAK den Abstand zum Tabellenführer verringern.

ADMIRAL 2. Liga, 12. Runde

SC Austria Lustenau - FC Blau Weiss Linz 0:1 (0:0)

Reichshofstadion; 2800 Zuschauer; SR Jäger

Tor: 79. 0:1 Matthias Seidl

Startelf Lustenau: Schierl - Hugonet, Gmeiner, Guenouche, Maak, Baiye, Saracevic, Grabher, Teixeira, Cheukoua, Tabakovic

Startelf BW Linz: Schmid - Strauss, Koch, Maranda, Brandner, Malicsek, Windhager, Dwamena, Kostic, Seidl, Surdanovic

Geschrieben von Fabian Beer/Fotos: Harald Dostal/fodo.media