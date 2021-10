Kein Trainereffekt: GAK verliert zu Hause gegen Liefering

Der GAK hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Gernot Plassnegger eine Niederlage kassiert. Die Rotjacken mussten sich zu Hause dem Tabellenzweiten FC Liefering 0:3 geschlagen geben. Die Jungbullen verkürzen damit den Abstand auf Tabellenführer Lustenau auf drei Punkte. Der GAK bleibt in der Tabelle auf Rang acht.

Liefering entscheidet das Spiel in der zweiten Halbzeit

Die Partie gestaltete sich in der Anfangsphase offen: In der 22. Minute zog Mamadou Sangare aus der Distanz ab und verfehlte das Tor der Jungbullen knapp. Die Gäste aus Salzburg blieben aber die aktivere Mannschaft mit mehr Spielanteilen. Forson Amankwah fand in der 27. Minute eine gute Torchance vor, vergab diese jedoch. Vor dem Pausenpfiff ließen Nene Dorgeles und Justin Omoregie gute Möglichkeiten liegen, sodass es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit ging.

Der FC Liefering blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker und wurde für die Offensivbemühungen belohnt: Nene Dorgeles war nach einem Zuspiel von Amankwah zur Stelle und schoss zum 0:1 ein (54.). Kurz darauf legten die Salzburger nach: So stellte Maurits Kjaergaard in der 60. Minute auf 2:0 für die Gäste, ehe Luka Reischl in der 81. Minute nach Vorlage von Daniel Owusu den 3:0-Endstand besorgte.