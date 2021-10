KSV gelingt Befreiungsschlag: Falken besiegen harmlose St. Pöltner

Dem KSV 1919 ist nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ein Befreiungsschlag gelungen. Die Falken feierten in der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen 2:0-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten. Die Wölfe hingegen mussten nach zuletzt drei Siegen in Folge einen Rückschlag einstecken.

Pichorner und Shabanhaxhaj lassen Falken jubeln

Die Hausherren erwischten einen idealen Start und bejubelten in der 14. Minute den Führungstreffer zum 1:0. Christoph Pichorner war nach einem Zuspiel von Eloshvili zur Stelle und schoss zur frühen Kapfenberger Führung ein - 1:0 (14.).

In der 22. Minute hätten die Falken den Vorsprung ausbauen können: Matthias Puschl war nach einem Pass in die Tiefe auf und davon, tauchte völlig freistehend vor SKN-Goalie Kasten auf, der aber nervenstark blieb und den Schuss parierte. Die Gäste aus Niederösterreich wirkten in der Offensive - anders als in den vergangenen Spielen der letzten Wochen - ideenlos.

Zur Pause nahm SKN-Trainer Stephan Helm einen Doppelwechsel vor und reagierte damit auf den harmlosen Auftritt seiner Mannschaft in Halbzeit eins. Die Wölfe agierten zu Beginn der zweiten Halbzeit wesentlich mutiger als vor dem Seitenwechsel. Kurz nach Wiederbeginn hatten die St. Pöltner eine Topchance auf den Ausgleich: Schütz flankte in den Strafraum auf Davies, der mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz an Giuliani scheiterte.

Es waren dann aber die Hausherren, die den zweiten Treffer des Spiels erzielten und damit für die Vorentscheidung sorgten: Matthias Puschl spielte einen idealen Pass auf Shabanhaxhaj, auf den die St. Pöltner Abwehr völlig vergessen hatte. Der 20-Jährige blieb halblinks im Strafraum cool und ließ Kasten keine Abwehrchance - 2:0 (64.).

Von den Gästen aus Niederösterreich war in weiterer Folge nicht mehr viel zu sehen. Die Falken ließen in der Defensive nichts anbrennen und brachten den 2:0-Vorsprung locker über die Zeit.