Der Tabellenletzte SK BMD Vorwärts Steyr empfing den Tabellenvierten SV Licht Loidl Lafnitz zur 12. Runde der Admiral 2. Liga. Nach einer schnellen Führung der Heimischen drehten die Gäste aus der Steiermark die Partie und gingen schlussendlich mit einem 3:1 Erfolg als Sieger vom Platz.

Thorsten Schriebl erzielte den dritten Lafnitzer Treffer per Kopf

Vorwärts Steyr ging nach neun Minuten in Führung

Bereits nach neun Minuten gingen die Hausherren in Führung. Michael Martin dribbelte sich in den Strafraum und sorgte für den 1:0 Vorsprung für Steyr. Nur drei Minuten später foulte Steyr Torhüter Thomas Turner den Lafnitzer Mittelfeldspieler Christian Lichtenberger im Strafraum - der Schiedsrichter Safak Barmaksiz zeigte sorfort auf den Elfmeterpunkt. Mario Kröpf versenkte den Strafstoß ohne Probleme zum 1:1 Ausgleich. Die Partie wurde jetzt ein wenig ruppiger - trotzdem kamen beide Teams zu guten Möglichkeiten - die beiden Torhüter standen immer wieder im Fokus des Geschehens und verhinderten Schlimmeres. Kurz vor dem Pausenpfiff (43.) ließ Harald Prohart die Gäste noch einmal jubeln - er schloß einen schönen Konter mit dem 1:2 für die Gäste ab.

In der zweiten Hälfte verwaltete der SV Lafnitz das Ergebnis sehr geschickt

Nach dem Wiederbeginn versuchte die Elf von Daniel Madlehner zum Ausgleich zu gelangen, der SV Lafnitz verwaltete den Vorsprung aber sehr geschickt und ließ nichts zu. In Minute 63 erhöhte Thorsten Schriebl per Kopf auf 1:0 - dieser Treffer war eine Flanke von der linken Seite vorausgegangen - der 22jährige Torschütze bedankte sich somit bei seinem Trainer Phillip Semlic für das in ihn gesetzte Vertrauen. Kurz vor dem Ende hatte dann noch Chukwubuikem Ikwuemesi eine große Chance auf den Anschlusstreffer - bei seinem Schuß war Lafnitz-Keeper Zingl bereits geschlagen - ein Verteidiger rettete auf der Linie. So blieb es beim 3:1 Endstand aus Sicht der Gäste - Lafnitz entführte die drei Punkte aus Oberösterreich.

Stimme zum Spiel:

Philipp Semlic, Trainer Lafnitz

"Wir waren von Beginn an gut in der Partie, hatten gleich am Anfang zwei gute Chancen. Unser Matchplan ist super aufgegangen, wir haben die Gegner kontrolliert. Gratulation an meine Mannschaft, das war ein sehr reifer Auftritt!"

SK VORWÄRTS - SV LICHT LOIDL LAFNITZ 1:3 (1:2)

Torfolge: 1:0 (9. Martin), 1:1 (12. Kröpfl), 1:2 (43. Prohart), 1:3 (63 Schriebl)

EK Kammerhofer-Arena; Steyr; Barmaksiz - Katholnig - Mimra

Aufstellungen:

Vorwärts Steyr: Thomas Turner - Alem Pasic, Paul Sahanek, Alberto Prada-Vega (K), Gerhard Mena Dombaxi, Ikenna Malcolm Ezeala, Michael Martic - Christoph Freitag, Michael Martin - Chukwubuikem Ikwuemesi, Oliver Filip

Lafnitz: Andreas Zingl (K) - Stefan Umjenovic, Philipp Scheucher, Manuel Pfeifer, Stefan Gölles - Mario Kröpfl, Thorsten Schriebl, Florian Harald Prohart, Philipp Siegl, Christian Lichtenberger - Philipp Wendler

von René Dretnik

Foto: GEPA/ADMIRAL