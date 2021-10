Der FC Wacker Innsbruck zeigte den OÖ Juniors in der 12. Runde der Admiral 2. Liga ihre Grenzen auf. Die Elf von Masaki Morass ließ von Beginn an keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen und siegte am Ende mit 5:1. Nach 30 Minuten war die Partie bereits entschieden - die Gäste führten schon mit 3:0.

Innsbruck benötigte nur drei Minuten für die 3:0 Führung

Der FC Wacker Innsbruck gab vom Start weg den Ton an und kam auch bereit in der 3. Minute zu einer Chance von Marco Holz - sie blieb aber ungenützt. Nur vier Minuten später hatten auch die Gäste eine Möglichkeit zu verzeichnen - die einzige in der ersten Halbzeit - Jordan Philipsky vergab diese Chance. Ab Minute 23 ging dann am Tivoli die Post ab - Ronivaldo nützte eine Schwäche der Juniors-Defensive eiskalt aus und stellte auf 1:0 (23.). Nur drei Minute klingelte es erneut im Kasten - Atushi Zaizen traf zum 2:0 (26.). Den nächsten Angriff der Innsbrucker vollendete Holz - er erhöhte auf 3:0. In der Nachspielzeit zum ersten Durchgang (47.) sorgte Ronivaldo mit dem 4:0 für klare Verhältnisse.

Im zweiten Durchgang gab es auf beiden Seiten einen Elfmeter

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff des zweiten Durchganges konnten die Gäste das Zwischenresultat auf 1:4 korrigieren. Keito Nakamura bewies am Elfmeterpunkt Nervenstärke und versenkte den Strafstoß. Die Begegnung flachte jetzt ein wenig ab - der FC Wacker Innsbruck begnügte sich aufgrund des Vorsprunges mit dem Verwalten des Spiels - auf der Gegenseite waren die Juniors nicht in der Lage Akzente in der Offensive zu setzen. Ein Tor fiel dann trotzdem noch - in Minute 83 verwandelte Rami Tekir einen Elfmeter und stellte auf 5:1. Das war auch gleichzeitig der Endstand - die drei Punkte bleiben am TIvoli.

Stimme zum Spiel:

Masaki Morass, Trainer Innsbruck:

"Wir wollten heute als Team auftreten und den Zusammenhalt spüren. Das ist uns gut gelungen. Die Seele ist ein weites Land - das Momentun ist wieder auf unserer Seite. Wir müssen jetzt hart weiter arbeiten und auf unser Ziel fokussiert bleiben. Wir wollen jetzt natürlich auch in Horn die drei Punkte holen!"

FC WACKER INNSBRUCK - OÖ JUNIORS 5:1 (4:0)

Torfolge: 1:0 (23. Ronivaldo), 2:0 (26. Zaizen), 3:0 (26. Holz), 4:0 (47. Ronivaldo), 4:1 (53. Nakamura), 5:1 (83. Tekir)

Tivoli; Innsbruck; Schilcher - Obritzberger - Borucki

Aufstellungen:

Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Darijo Grujcic, Alexander Joppich, Florian Kopp - Florian Jamnig (K), Marco Holz, Okan Aydin, Raphael Galle, Clemens Hubmann - Ronivaldo Bernardo Sales, Atsushi Zaizen

Juniors OÖ FC: Florian Gruber - Jordan Philipsky, Moritz Würdinger, Sebastian Kapsamer, Benjamin Wallquist (K) - Fredy Alexander Valencia Ramos, Inpyo Oh, Marco Alessandro Sulzner - Alexander Michlmayr, Keito Nakamura, Adam Griger

von René Dretnik

Foto: GEPA/ADMIRAL