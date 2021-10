Am Samstagnachmittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen den Amateuren des SK Rapid Wien und dem FC Dornbirn. Die Gastgeber gingen als Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis. Die Dornbirner lagen in Führung, Rapid konnte ausgleichen.

Keine Tore

Das Spiel beginnt mit einer guten Chance für die Gastgeber - Benjamin Kanuric kann das Leder aber nicht im Tor unterbringen. Kurz darauf versucht es Nicholas Wunsch, das Runde will aber nicht ins Eckige. Dornbirn tut sich in dieser Phase noch schwer. Dann ist es wieder Rapids Wunsch, der das Tor verfehlt. Nach 25 Minuten kommen auch die Dornbirner erstmals gefährlich vor das Tor: Florian Prirsch sucht den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Dann wieder Rapid: Enes Tepecik sucht den Abschluss, kann aber den Torhüter nicht bezwingen. Das Spiel ist inzwischen offen geführt, nur die Tore fehlen. Dann wieder Gefahr im Wiener Strafraum, doch Franco Joppi gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Kurz vor der Pause ist es wieder Dornbirn, das gefährlich in den Strafraum kommt, doch aus einem Tor wird wieder nichts. Dann schickt der Schiri die beiden Teams in die Kabinen.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für Rapid. Anderson nützt in Minute 47 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 0:1. Damit ist Rapid jetzt gefordert - man muss mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Das passiert auch und es sollte nicht lange dauern, bis der Ausgleich da ist. Oliver Strunz ist in der 59. Minute mit dem 1:1 zur Stelle. Damit ist wieder alles offen. Dornbirn drückt in Folge aber auf die neuerliche Führung. Yann Aime Kasai schießt in dieser Phase knapp daneben, dann ist es Timo Friedrich, der eine Gelegenheit nicht in ein Tor umwandeln kann. Das Spiel ist auf Messers Schneide. In der Schlussphase wird Rapid noch einmal offensiv, doch es bleibt beim 1:1-Unentschieden.