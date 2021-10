Der WAC steht im Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups. Die Kärntner setzten sich in einem wilden Torspektakel gegen den SV Lafnitz 5:3 durch. Nach der regulären Spielzeit war es 3:3 gestanden. Dominik Baumgartner und Christopher Wernitznig sorgten in der Verlängerung für die spielentscheidenden Treffer.

Tor-Spektakel in Halbzeit eins

Die erste Halbzeit hatte es richtig in sich, entwickelte sich doch gleich ein richtiger Cup-Fight in der Oststeiermark. Nachdem der vermeintliche Führungstreffer von Philipp Wendler wegen Abseits aberkannt worden war (18.), gingen die Kärntner nur eine Minute später in Führung. Matthäus Taferner konnte nach einem Querpass in den Strafraum freistehend abschließend und drückte den Ball über die Linie - 0:1 (19.).

Der Zweitligist zeigte aber eine Top-Reaktion und glich nur wenig später aus: Thorsten Schriebl setzte sich auf der rechten Seite stark durch und spielte den Ball uneigennützig ins Zentrum, wo Philipp Wendler im zweiten Versuch zum 1:1 einschob (23.). Drei Minuten später drückte WAC-Verteidiger Baumgartner eine Hereingabe von Schriebl mit dem Kopf ins eigene Tor - 2:1 (26.).

Gegen Ende der ersten Halbzeit zogen die Kärntner das Tempo wieder an und kamen in der 38. Minute zum 2:2-Ausgleich: Lafnitz-Keeper Lucas Wabnig, der heute den angeschlagenen Andreas Zingl ersetzt hatte, entschärfte zunächst sensationell einen Flachschuss von Eliel Peretz, ehe er bei einem Volley wieder zur Stelle war. Danach unterlief ihm bei einem Kopfball jedoch eine kleine Unsicherheit, sodass Dario Vizinger aus kürzester Distanz nur mehr einköpfeln musste.

Lafnitz geht erneut in Führung, doch der WAC rettet sich in die Verlängerung

Die erste Topchance nach Wiederbeginn fanden die Wolfsberger vor: Scherzer flankte ins Zentrum, wo Vizinger den Ball per Kopf Richtung langes Eck scherzelte. Sein Versuch ging aber knapp vorbei (50.). Auf der anderen Seite konnte Gremsl einen groben Schnitzer von Kofler nicht nützen (52.).

In der Offensive gaben zwar die Gäste aus Kärnten den Ton an, doch in der 68. Minute rückte der SV Lafnitz der Sensation wieder einen Schritt näher. Ein herrlicher Spielaufbau der Lafnitzer landete letztendlich bei Thorsten Schriebl, der das Zuspiel von Gremsl flach im Tor unterbrachte - 3:2 (68.). Doch auch die Kärntner schlugen noch einmal zu: Liendl flankte den Ball mustergültig in den Strafraum, wo Joker Wernitznig aus kurzer Distanz nur mehr einköpfeln musste - 3:3 (78.). Am Spielstand änderte sich in der regulären Spielzeit nichts mehr, sodass es in die Verlängerung ging.

Baumgartner und Wernitznig schießen WAC ins Viertelfinale

Die Kärntner wirkten in der Anfangsphase der Verlängerung etwas spritziger, während bei den Hausherren aus der Oststeiermark die Kräfte etwas nachließen. Den ersten Warnschuss in der Verlängerung gaben die Wolfsberger ab: Liendl zog aus gut 23 Metern wuchtig ab, doch Wabnig machte sich lang und klärte zur Ecke. Diese brachte Michael Liendl in den Strafraum, wo sich Baumgartner hochschraubte und diesmal ins richtige Tor köpfelte - 3:4 (112.). In der 120. Minute kratzten die Hausherren zwei Mal am Ausgleich, doch WAC-Goalie Kofler war jeweils rettend zur Stelle. In der 123. Minute sorgte Christopher Wernitznig mit einem platzierten Schuss ins lange Eck für den 3:5-Endstand.

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale

SV Lafnitz - WAC 3:5 n.V.

Fußballarena Lafnitz; SR Maier

Live-Ticker SV Lafnitz - WAC

Tore: Wendler (23.), Baumgartner (26./Eigentor), Schriebl (68.) bzw. Taferner (19.), Vizinger (38.), Wernitznig (78., 120.+3)

SV Lafnitz: Wabnig - Pfeifer, Feyrer (44./Umjenovic), Gölles, Grasser - Schriebl (81./Prohart), Siegl, Fadinger (32./Sittsam) - Gremsl (108./Lichtenberger), Wendler (81./Fuchshofer, 108./Meister), Kröpfl

WAC: Kofler - Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer (90./Jasic) - Leitgeb - Peretz (65./Wernitznig), Taferner (73./Boakye) - Liendl - Röcher (106./Stratznig), Vizinger (65./Dieng)

Gelbe Karten: Siegl, Sittsam bzw. Leitgeb, Peretz

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal